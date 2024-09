Reconocen trayectoria de químico salmantino

La exigencia constante por el impacto de la industria que genera en el agua, el suelo, el aire, así como a la biodiversidad en Salamanca, León e Irapuato, así como sus aportaciones a la agroindustria y la salud pública a lo largo de su trayectoria llevó a Joel Berlín Izaguirre a ser reconocido por el Colegio de Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos del Bajío A.C. como "Personaje de la Química en México” en la Universidad de Guanajuato.

El reconocimiento a personajes de la química en México es un evento que reconoce la labor de profesionales de la química que han contribuido a elevar la calidad y prestigio de la profesión en el país. El evento se realizó en la sede principal de la Universidad de Guanajuato.

Durante el evento, Joel Berlín Izaguirre, ambientalista y docente, compartió su trayectoria profesional y reflexiones en torno al papel de la química en la crisis ambiental global.

Berlín Izaguirre recordó que, al iniciar su carrera, su interés no se centraba en la química, sino en los recursos naturales. Sin embargo, al no encontrar oportunidades en ese campo, optó por estudiar química como segunda opción. Una vez finalizada su carrera, intentó realizar un posgrado en el área de recursos naturales, pero no le fue permitido. A pesar de ello, siguió avanzando en su carrera, ejerciendo en empresas privadas y públicas como Neuromex y Petróleos Mexicanos.

Paralelamente a su labor profesional, Berlín Izaguirre también inició su carrera en la docencia, impartiendo clases en diversas instituciones. A lo largo de su carrera docente, fue desarrollando una visión diferente sobre la química, buscando darle un enfoque más profundo, ligado al medio ambiente.

"Empecé a dar la materia de química ambiental en la carrera de Ingeniería Ambiental, y fue gratificante cuando los estudiantes se dieron cuenta del peso que tiene la química en el área ambiental", comentó.

Para él, la química ha sido uno de los principales impulsores de los contaminantes que la naturaleza no puede eliminar, lo que lo ha llevado a reflexionar sobre los errores que se han cometido al desconocer el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente. A pesar de los avances en tecnologías "limpias".

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

A lo largo de su trayectoria, se ha dedicado a exponer todas aquellas situaciones que representan un atentado contra el medio ambiente, su participación más activa fue hace aproximadamente dos años para evitar que se llevara acabo la feria municipal en este sitio, ya que, se trata de un espacio considerado como un pulmón de la ciudad.