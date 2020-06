Reconocen labor de los socorristas

Este miércoles se conmemoro el día internacional del socorrista en la que se reconoce a todos aquellos que, arriesgan su vida con el fin de salvaguardar la integridad y proteger a sus semejantes.

José Enrique Méndez Baltasar, socorrista de Cruz Roja desde hace 11 años, habla de su llegada circunstancial a esta labor , misma que a diferencia de muchos, se debió a que se encontraba en un etapa de su vida donde no tenia definido que quería hacer.

“Un día llegue me abrieron las puertas, me sentí muy bien recibido y aquí sigo. Me gusto, me siento capaz y aquí sigo, haciendo las cosas lo mejor posible “dijo Enrique.

Ser socorrista es sinónimo de ayuda, de grandes experiencias de vida ganadas, con la crudeza muchas situaciones y la satisfacción de otras.

“He vivido cosas que me han marcado y que no se olvidan, como el haber sido testigo de un padre que acciono la reversa de su auto y atropello a su hijo, a ir al polo opuesto, salvar la vida de alguien y el simple agradecimiento que te motiva e impulsa a seguir haciendo tu trabajo”.

Aunque en la ciudad desde hace poco más dos años ser socorrista se ha convertido en una actividad de alto riesgo por el contexto de inseguridad y violencia que se vive, cada día José Enrique sale dispuesto a ayudar, pues el sentirse útil en su labor de ayuda, lo mueve a levantarse cada mañana.

“Muchas veces nos tienen en un mal concepto, somos una institución que vive de los donativos y nuestro trabajo es criticado y juzgado, ayudamos muchas veces sin una remuneración económica suficiente y se molestan con nosotros por no llegar a tiempo, sin embargo debemos seguir protocolos” señaló.

En este día del socorrista, Enrique pide a la población que conozcan la labor de la Cruz Roja porque “lo poco o mucho que podemos brindar a la población, lo hacemos con todo corazón y lo seguiremos haciendo” concluyó.