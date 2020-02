Reconocen día de la bandera, más no realizan acto cívico

Estudiantes salmantinos de preparatoria conocen de la festividad del 24 de febrero el día de la bandera, sin embargo comentaron no realizar ningún tipo de acto conmemorativo para esta fecha.

Este Lunes se conmemoro a nivel nacional el día de la bandera símbolo que da identidad y nacionalismo a los mexicanos, sin embargo, según una entrevista realizada a jóvenes estudiantes de nivel medio superior de Salamanca, comentaron que en algunas de sus escuelas no se preparan actos, para celebrar este día.

“En mi escuela no se realiza ningún acto conmemorativo, ni ninguna actividad para este día, conozco de la conmemoración de día de la bandera, porque me acuerdo que me hablaron de ello, en la primaria” dijo Lucia Aguirre.

“El día de hoy se conmemora el día de la bandera, lose porque me enseñaron a recordar las fechas importantes del país” dijo Emmanuel Razo.

Según la ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales el 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. Por lo que en este día, tanto autoridades como ciudadanos deberán realizar actos conmemorativos a la fecha y que mantengan la identidad y orgullo nacional.