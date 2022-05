Reconoce Gobierno Federal buen manejo de las finanzas de Guanajuato

En Guanajuato, los ciudadanos pueden sentirse seguros de que el recurso público es bien ejercido.

Y muestra de ello es que esta entidad es el 1er lugar, por segundo año consecutivo como “Modelo Hacendario”, en el diagnóstico que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los 32 estados del país.

El secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda informó que son ocho indicadores los que evalúa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Local Ratifica Fitch Ratings finanzas sanas de Guanajuato

Globalmente Guanajuato logró un avance el 95.4% conforme al modelo definido por la SHCP, con lo que los guanajuatenses tienen certeza de que el recurso que se está aplicando de manera eficiente, responsable y transparente.

“Conforme tengamos este primer lugar o estemos siempre en los primeros lugares, es un especie de garantía para los guanajuatenses de que el recurso público, el presupuesto, la planeación, se lleva de manera eficiente, responsable y transparente, cada peso va a ser bien utilizado, se generan ahorros, economías, esta eficiencia va a permitir que utilices ese peso más”.

Los indicadores que evalúa la Secretaría de Hacienda son: planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y consolidación.

La directora general de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Estado, Erika Ortega Campos informó que son reglas mínimas las que evalúa la Secretaría De Hacienda.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Donde podamos garantizar que el recurso se está ejerciendo de manera eficiente desde la planeación que tienen las estrategias y los objetivos de la administración, hasta llegar a la rendición de cuentas donde el ciudadano pueda evaluar que efectivamente se está trabajando conforme se planea el recurso y que no haya algún desvío o forma de un mal uso del recurso”, explicó.

La funcionaria estatal garantizó que en materia de rendición de cuentas, en Guanajuato los ciudadanos pueden revisar todo el trabajo que está haciendo el Gobierno del Estado desde que se planea, hasta la asignación de recurso de manera muy transparente y con un lenguaje muy ciudadano.

El secretario de Finanzas, Héctor Salgado añadió que el recurso se aplica de manera muy transparente, ya que cuentan con un portal de internet donde los ciudadanos pueden consultar las obras que se están realizando en tiempo real, con una ficha técnica de cada obra.

“Pueden los ciudadanos hacer análisis estadísticos, jugar con las cifras, hacer comparaciones y eso muy pocos estados, no solo en México sino en el mundo tienen muy pocos este tipo de portales”, resaltó.

Salgado Banda destacó que el buen manejo de las finanzas públicas permite acceder a importantes créditos para continuar impulsando el desarrollo del Estado.

“Tuvimos recientemente una subasta de deuda de los últimos 2 mil millones de pesos que nos quedaban por contratar y las tasas que tuvimos de endeudamiento son las más bajas que tiene cualquier estado, además nuestros contratos de deuda con los bancos son muy simples, sencillos, no tienen letras chiquitas, no tienen comisiones extras y no se generan instrumentos adicionales para darle certeza a la institución bancaria”, destacó.

Y finalmente, para el funcionario los buenos resultados y este reconocimiento nacional genera confianza, certidumbre a los ciudadanos y a los inversionistas que ven que Guanajuato está haciendo las cosas de manera muy responsable y transparente.