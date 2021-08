Reconoce DIF Estatal a salmantino por representar a Guanajuato en Red CORIA

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), reconoció al difusor estatal Luis Antonio Flores Tapia por representar a Guanajuato a través de la Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes (CORIA) de México, ante el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente (IIN).

El joven de 16 años de edad, originario del municipio de Salamanca señaló que su mayor satisfacción es que a través de sus propuestas es ayudar a la niñez y adolescencia de Guanajuato y del país, mediante las acciones para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“Lo que más me motivó del participar es ayudar y aportar nuevas ideas para defender los derechos de las niñas niños y adolescentes, ya que a mí me tocó sufrir discriminación y no me gustaría que las demás generaciones pasen por esta situación, y así poderles dar a conocer estrategias en caso de que estén pasando por esto”, expresó.

Local Joven de secundaria, DIFusor internacional Después varias designaciones como fue difusor municipal y difusor estatal, dieron paso a su inscripción como corresponsal CORIA, donde presentó un proyecto sobre el Trabajo Infantil, la Deserción Escolar, La Discriminación y Desigualdad.

De esta manera, el Sistema Nacional DIF convocó a las 32 entidades federativas a participar en la elección de la 5ta generación de corresponsable CORIA, ya que año con año se realiza esta elección para definir 3 representantes de México ante el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN).

Tras varias etapas, cada participante emitió el voto para elegir 3 niños, niñas o adolescentes, conformados como representantes de los estados de Quintana Roo, Jalisco y el Estado de Guanajuato.

De esta forma, Guanajuato de convierte en representante de nuestro país, Luis Antonio será la voz de la Niñez y Adolescencia de México, y dará a conocer a nivel internacional las acciones que se realizan a favor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“Me siento con una gran satisfacción el saber que puedo ayudar a muchos niños que están pasando circunstancias difíciles o problemas; es así que me siento muy orgulloso de todos los reconocimiento que he logrado; mis papás, toda mi familia está muy contentos y siempre me han apoyado en todo lo que me he propuesto”, expresó.

. “El tema de la discriminación es el que siempre me llamó la atención ya que es una problemática que no solo está en nuestro país, sino está en todo el mundo, es por eso que con un granito de arena que yo aporte puedo ayudar para que se dé una cambio”, precisó.

Por su parte, el Director General del Sistema DIF Estatal Guanajuato, Gerardo Trujillo Flores felicitó al salmantino por el éxito obtenido en esta convocatoria nacional, y sobre todo el gran trabajo que ha realizado en el estado como el representante de la niñez y adolescencia de Guanajuato en el cargo de Difusor Estatal.

“Mi reconocimiento por el gran trabajo que realizaste a nivel nacional Luis Antonio Flores Tapia, para representar a Guanajuato en la red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes (CORIA) de México; tus propuestas garantizan protección en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ello reconocimiento, estoy seguro que realizarás un gran trabajo a nivel nacional”, concluyó.