Reconoce César Prieto oportunidad de Morena para gobernar Guanajuato en 2024

Luego de que Morena se convirtiera en la primera fuerza política de México, al gobernar 22 entidades, el presidente municipal César Prieto consideró que ello es el reflejo del trabajo constante, por lo que no descarta la posibilidad de que Guanajuato pueda ser de Morena este 2024, tras casi tres décadas de gobiernos panistas.

"Yo creo que es la confianza que los ciudadanos han tenido en el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente es una gran responsabilidad porque los compañeros que hoy tienen ese mandato y la obligación de responder con los tres mandatos de Morena, no mentir, no robar, no traicionar y cumplir eso que prometieron, además de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que les va tocar gobernar, a mi en lo personal como parte de Morena me da mucho gusto, significa que vamos bien, va haber errores como en todos lados, pero el partido al final está integrado por personas que deberán que comportarse de la manera en que la ciudadanía exige", señaló el edil.

Respecto al próximo ejercicio electoral de 2024; en el que en Guanajuato y sus 46 municipios se elegirán a sus nuevos representantes, el mandatario salmantino consideró como una buena oportunidad para alternar en el Gobierno del Estado luego de tres décadas de gobiernos panistas, lo que ha convertido a la entidad en referente de Acción Nacional.

"Durante muchos años que gobernó el PRI, si bien hubo acciones positivas, aquí aquí el Gobierno del Estado ha habido acciones positivas en beneficio de la gente, un progreso que hay que reconocer, sin embargo, siempre es importante haya otros partidos que también participen y puedan gobernar y que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir quien lo hace mejor, yo creo que es una oportunidad que tiene el partido Morena de darse esa transición aquí en Guanajuato", consideró el munícipe.

Finalmente, César Prieto dijo que más que cerrar filas de cara al próximo proceso electoral, se debe mantener el trabajo en beneficio de la ciudadanía, la cual mencionó tendrá la oportunidad de decidir si se da un cambio en el partido político que gobierna la entidad después de tres décadas.

"Tenemos que ir trabajando bien, nosotros en lo particular no esperando un tema electoral, lo hacemos porque confiamos en que hay una responsabilidad que se tiene que cumplir y serán los ciudadanos lo que determinen si se continúa o si voltean a ver a otro partido, pero al final será el ciudadano el que elija", concluyó.