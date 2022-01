Recomienda infectólogo volver al trabajo desde casa

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Quien pueda trabajar desde casa, que lo haga.

Esa fue la recomendación que hizo el infectólogo guanajuatense y ex comisionado especial para la Atención de la Influenza AH1N1 en 2009, Alejandro Macías Hernández, quien dijo que se está viendo un acelerado aumento de contagios de Covid-19, lo cual eventualmente podrían colapsar algunas actividades productivas si se llegan a infectar varias personas al mismo tiempo, como ya sucedió con algunas aerolíneas.

Guanajuato alcanzó los nueve mil 500 casos activos, cifra más alta. Fotos: Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Alejandro Macías comentó que México está entrando a la cuarta ola, particularmente ocasionada por los contagios de la variante Ómicron, por lo cual aún falta el pico más alto, pues se toma en cuenta que en Sudáfrica éste fue de dos meses, el primer bimestre sería crítico.

“El mensaje es no caigamos en alarmismo, no es el fin del mundo, pero hay que evitar enfermarnos todos al mismo tiempo, que en este momento, si sabemos que esto va de subida, que seamos cautos; el que pueda trabajar desde casa, que lo haga, que evitemos los tumultos, que evitemos los espacios cerrados y evitar enfermarnos todos al mismo tiempo”.

En promedio se están detectando más de mil contagios diarios en el estado. Fotos: Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Puso como ejemplo el caso de Londres, en donde fueron cerradas líneas del metro porque no hay personas para laborar, pues todos se contagiaron al mismo tiempo, lo cual debe obligar a replantear la estrategia y quien pueda quedarse en casa, que lo haga, para que no colapsen las actividades productivas.

No hay que caer en pánico, pero tampoco en complacencias de que esto es una enfermedad leve, hay que decirlo, no podemos esperar a que se nos sature todo y en este momento conviene que reduzcamos las actividades, que establezcamos algún distanciamiento, para que no se nos saturen todos los servicios.

Actualmente Guanajuato alcanzó los nueve mil 905 casos activos, es decir, personas que en este momento están contagiadas, una de las cifras más altas desde marzo de 2020, cuando llegó la Covid-19 al estado.