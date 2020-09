Recibirán partidos políticos 213 millones de pesos

GUANAJUATO, Gto.- De los 213 millones de financiamiento público para los partidos políticos en 2021, el Partido Acción Nacional, al ser el instituto que mayor número de votos obtuvo en 2018, recibirá cerca del 31 por ciento de los recursos.

Además, Encuentro Solidario, a menos de un mes de haber obtenido su registro como partido político recibirá al menos tres millones de pesos más que el Partido del Trabajo.

Así lo aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por lo cual, Acción Nacional recibiría poco más de 67 millones de pesos para su operatividad en 2021.

Morena es el partido que sigue en la lista de los más beneficiados, con más de 38 millones de pesos, seguido del PRI con 32 millones y después el Verde Ecologista con 23 millones de pesos.

En promedio, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Guanajuato y el Partido de la Revolución Democrática recibirán más de 15 millones de pesos para su operatividad.

Los partidos políticos que menos recursos recibieron son Encuentro Solidario, con más de cuatro millones de pesos, y el Partido del Trabajo que no obtuvo ni un millón de pesos.

Cabe destacar que del total del financiamiento público, los partidos políticos deberán destinar el 3 por ciento para la promoción y capacitación de la participación de la mujer.

PONEN TOPES A FINANCIAMIENTO PRIVADO

En cuanto a las aportaciones privadas, el tope límite para militantes no debe superar los 19 millones 156 mil pesos, en el caso de simpatizantes y candidatos, el tope es de 5 millones 877 mil pesos y de manera particular, cada militante no superará los 293 mil pesos.

De igual forma, el tope límite para los procesos internos, es decir, las precampañas de aspirantes a diputaciones locales y ayuntamientos es de 8 millones 915 mil pesos.

En caso de que un aspirante supere el límite podría perder su registro o la candidatura que haya obtenido, explicó el consejero presidente, Mauricio Guzmán Yáñez.