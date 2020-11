Reciben 27 denuncias por maltrato animal

El director de Medio Ambiente, Juan Carlos Jiménez Lugo, señaló que en lo que va del año han atendido 27 denuncias por maltrato animal, sin embargo destacó que de 10 denuncias recibidas cuatro son falsas.

El funcionario explicó que actualmente la dirección recibe de tres a ocho denuncias mensualmente, las cuales son atendidas a través del 911, sin embargo el 40% de estas denuncias resultan ser falsas.

“En lo que va del año hemos recibido 27 denuncias por maltrato de animales domésticos, sin contar abril y mayo que hubo inactividad completa por la epidemia sanitaria, de ahí en fuera regularmente hay entre tres y ocho denuncia mensualmente, las cuales son tendidas por inspectores que acuden a los domicilios a realizar la revisión”.

Destacó que en el caso de las denuncias que resultan positivas se hace una revisión, se da un citatorio y una vez que el dueño asiste a las oficinas de la dependencia se le dan las recomendaciones necesarias para que corrija la anomalía y sobre todo se le da seguimiento para verificar que cumplan con las especificaciones.

El funcionario indicó que regularmente la gente si atiende las indicaciones; pero en caso no ser así se tienen establecidas multas por maltrato animal que pueden ir desde los 10 mil hasta 30 mil pesos, no obstante hasta el momento no ha sido necesaria su aplicación.