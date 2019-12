Recibe PC camioneta de rescate urbano

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- La Coordinación de Protección Civil y Bomberos recibió una camioneta de rescate urbano, la cual se logró obtener con el apoyo realizado de forma conjunta entre la administración y por trabajadores de la empresa Sunrise Landscape, a cargo de Guillermo y Enoc Ishida, logrando incrementar el parque vehicular de emergencia de esta área en beneficio y atención de la ciudadanía.

“Es una unidad de ataque rápido pero la estamos haciendo también de rescate urbano, ya que por las condiciones que tenemos en nuestro municipio es muy necesaria este tipo de unidades más chicas, porque vamos a poder tener acceso más rápido en algunas comunidades en comparación a la otra unidad con la que contamos”, declaró el director de Protección Civil y Bomberos Ezequiel Pacheco Barbosa.

A diferencia del camión de bomberos el cual requiere ser apagado para poder emplearlo, esta nueva unidad de ataque rápido puede ser empleada en movimiento y utilizar la motobomba.

La administración municipal invirtió un recurso aproximado de cincuenta mil pesos para equipar el vehículo y darle el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento, además de pintura y la compra de luces de LED y un winch, que es un dispositivo diseñado para jalar una carga a través de una superficie horizontal, está impulsado por un motor eléctrico o hidráulico que hace funcionar un set de engranajes.

EL DATO:

Unidad de ataque rápido, motobomba con capacidad de dos mil litros, dos libras de dos pulgadas, carrete de una pulgada y media, capacidad para atender ataque forestal.

Por parte de la organización no lucrativa originaria de Estados Unidos “Partners of the Americas”, se recibió también equipo de bombero para Protección, entre ellos pantalones, cascos, chaquetones, sábanas prehospitalarias, entre otros accesorios que fueron otorgados a Jaral del Progreso, Cortázar y Moroleon.

“Tenemos mucho trabajo aquí en Guanajuato, en este año dimos entrenamientos a bomberos y queremos implementar sitios de entrenamiento aquí, lo que resultó ser una buena idea para los voluntarios de Estados Unidos”, declaró Douglas Stevenson, integrante de Partners of the Américas.

El Presidente Municipal Ing. José Alberto Vargas Franco entregó equipo nuevo al personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, siendo estos uniformes, que constan de pantalones, camisolas y chamarras, además de un monitor de signos vitales, un proyector para capacitación, D.A.E. desfibrilador automático.