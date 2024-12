Rechazan comunidades adherirse a proyecto de agua en Salamanca

El proyecto para ampliar el servicio de agua potable a las comunidades de Salamanca continúa en marcha, sin embargo, poca ha sido la aceptación en la zona rural, ante la falta de interés de usuarios potenciales, puesto que tendrían que adherirse al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (CMAPAS) y hacer su pago directamente al organismo operador.

En torno a ello, el presidente municipal, César Prieto Gallardo, explicó que este proyecto no es una imposición, ya que su finalidad es atender sus necesidades, para que no batallen en cuanto al tandeo del recurso debido a que en algunas zonas es una práctica común.

“San José de Mendoza, La Luz y San Rafael de Cerro Gordo fueron esas tres a las que nosotros les propusimos esta situación (…) ¿Cuál es la importancia? No es cuestionar el trabajo que realizan los comités de agua, es más bien cuidar y reforzar a ellos también, porque muchas veces ellos se ven en la situación de que la gente no quiere colaborar, con alguien que diga ‘yo no colaboro’, los demás no colaboran y es obsoleto el tema del agua”, explicó.

Este proyecto se inició en 2022 con la intención de llevar todos los servicios que ofrece el organismo a las más de 150 comunidades de Salamanca y con ello evitar que sus habitantes batallen en cuanto al tandeo del líquido que en algunas zonas está práctica se realiza con cierta regularidad, sobre todo aquellas que no cuentan con infraestructura y se les suministra el recurso a través de pipas, a pesar de ello en dos años no ha habido mayor avance desde en la regularización de permisos y marco jurídico.

De adherirse al organismo regulador del agua, permitiría a cada comunidad contar con servicio corriente de agua, desazolve y drenaje sanitario; sin embargo, a pesar de los beneficios, hay comunidades que no desean unirse ya que tienen caballos o animales de granja y gastan mucha agua, lo que podría significar un incremento significativo al pagar el consumo del vital líquido.

“Tendrían agua de manera recurrente, el desazolve en caso de que tuvieran drenaje sería por parte del CMAPAS, en caso de que se adhieran tendrían agua potable y saneamiento”, destacó.

A pesar de ello, habitantes que no están conformes señalan que tendrían que pagar más por el servicio que lo que les cobran los comités internos, que va desde los 40 a los 70 pesos mensuales.

San José de Mendoza, La Luz y San Rafael de Cerro Gordo, fueron las tres comunidades a las que se les propuso adherirse a este proyecto para obtener los beneficios en el tema de servicio de agua potable y alcantarillado, aunque no se logró nada en concreto, a pesar de que se realizó un recorrido informativo en estas zonas.

En este contexto, los vecinos de San José de Mendoza, externaron la necesidad de equipar el pozo que hay en la comunidad para dotarse de agua, un proyecto que ya tienen avanzado, incluso la restauración de la red, por lo que el primer edil, trató de convencerlos, aún permanecen con sus dudas, incluso propuso una tarifa especial para las personas que tienen sus animales o sus tierras y temen pagar más recurso.