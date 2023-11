Rechaza de la Torre Gleason que cuarta celda no cumpla con norma 083

Alberto de la Torre Gleason, rechazó que el proyecto para la construcción de la cuarta celda del Relleno Sanitario no cumpla con la norma 083, esto luego de que la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Isabel Ortiz Mantilla, informó que el municipio tiene pendiente la entrega del estudio de impacto ambiental que demuestre el cumplimiento de esta norma, para la cual, necesitará contratar un consultor.

“Todo el proyecto está para cumplir con la Norma 083, el proyecto se metió a la SMAOT y ellos lo validan, de lo contrario no se hubiera podido empezar la obra y obviamente al concluirla se tiene que llevar todo un protocolo que también lo dictamina la dependencia estatal, como son las pruebas de laboratorio, construcción y operación, yo creo, que es muy adelantado decir eso si la obra cumplió se empezó a construir y si no se cumplía no se podía dar el inicio”, explicó.

Destacó que, la cuarta celda se encuentra en su etapa de cierre, misma que se efectuará de acuerdo al dictamen, para supervisar que cumpla con todos los requerimientos, sin embargo, la fecha exacta para concluir con la obra está a cargo de la dirección de Obras Publicas.

Local Salamanca tiene pendiente entrega del estudio que demuestre cumplimiento de la NOM-083

Además, indicó que, dentro de las obligaciones también destaca la creación de un plan de trabajo, en el que se engloben las acciones a realizar con las celdas 1,2 y 3, así como la autorización para el manejo de las mismas.

“En el caso de la tercera celda, se está buscando la mejor manera de trabajarla porque no se tiene otro espacio, de hecho, por eso, era la necesidad de construir esta cuarta celda, porque la administración pasada dejó un problema grave de total y responsabilidad de dejar un Relleno Sanitario mal manejado y ha sido el buen manejo que se ha dado en esta administración, lo que ha permitido que la tercer celda esté funcionando, porque si se siguiera trabajando como antes ya no habría lugar donde disponer “finalizó.

La NOM-083, que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

De acuerdo a última información, María Isabel Ortiz Mantilla titular de la SMAOT explicó que la cuarta celda sería como un anexo del propio Relleno, que para asegurar que cumpla o no la propia norma, se tiene que contratar un consultor que haga las mediciones de si la norma 083 se está cumpliendo o no, pues, la dependencia estatal, se encarga realiza inspecciones, recomendaciones, y en su caso denuncias ante la Procuraduría de Protección Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT).