Rechaza Antares crear Instituto de Pensiones

Salamanca, Gto.- La senadora Antares Vázquez Alatorre descartó que prospere en el ámbito legislativo la propuesta de reforma al régimen de pensiones para dar paso a la creación de un Instituto Nacional. Esta figura sería una perjudicial para millones de trabajadores que están por pensionarse.

Uno de los puntos de acuerdo de las propuestas para la reforma es la del Instituto Nacional de Pensiones que pueda ordenar, administrar y regular los tres mil esquemas de retiro que hay en el país.

Aclaró la legisladora que la Cámara de origen es la de Diputados la que asume el tema de la reforma, sin embargo “esto no va a no va a suceder. Sería en detrimento de pensiones de los trabajadores.

Estos, dijo, ya tienen un historial con el manejo de las Administradoras de Fondos para el retiro (Afores) en el ámbito privado y “llevarlas al público, sería perjudicial para la gente.

Antes bien agregó la senadora por Morena, se debe transparentar el manejo de los recursos por parte de las Afores, “pero en la propuesta, entiendo, que se reduce la comisión de las Afores que ha sido uno de los problemas y que ha ido a veces golpeando en fondo de pensiones que tienen los trabajadores”.

Además, consideró que no son suficientes recursos que llegan al fondo de ahorro, por ello se lleva a un cuerdo con el sector empresarial y “es parte de reforma. Que se va a incrementar la aportación patronal, es decir el gobierno y el trabajador siguen aportando lo mismo, pero los empresarios hasta donde se, porque no he visto la reforma, hicieron algo así como triplicar la aportación”.