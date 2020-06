Reaparece el cura Pedro Gutiérrez

El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, ex titular de la Ciudad de los Niños, indicó que no tiene nada que ocultar. “Tenemos el corazón limpio y abierto, estamos viendo pruebas y examinando cada uno de los casos revisando que tan fidedigno es lo que se dice”.

Además aclaró que no le han retirado el registro de la asociación civil por lo que está en el intento de reabrir la Ciudad de los Niños.

Explicó que de los 63 niños que fueron llevados al DIF estatal, conocen que algunos fueron regresados con sus familias , otros permanecen en casas hogar y seis de estos niños escaparon y uno falleció de manera trágica.

Al cuestionársele si acataría la orden de cerrar en caso de que las autoridades así lo determinaran indicó ser “un hombre de fe. Espero que tengan sindéresis -capacidad para juzgar rectamente, con acierto- las autoridades para no acabar con una obra de 45 años con frutos óptimos para la sociedad los cuales se han esparcido en México y fuera de él”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Cruz Roja promueve su “Campaña Visual”

Consideró injustas las recomendaciones porque no se le ha probado nada, además atenderán por todos los medios prudentes para que se dé un fallo que no eche a perder algo tan benéfico.

Por su parte, “hijos” del “Padre Pedro”, como se hacen llamar, jóvenes y adultos pertenecientes a la casa hogar, defendieron las acciones realizadas por este.

Agustín Antonio Gómez quien a los cuatro años llegó a la casa hogar proveniente de Veracruz al quedar huérfano dijo “siempre estuve muy a gusto. Pienso qué hubiera sido de mi vida, si no hubiera tenido la fortuna de contar con este hombre. Me dio estudios, soy maestro en música, trabajo, tengo mi esposa e hijos, A mis 40 años sigo viniendo a ayudarlo en lo que puedo”.

El abogado José de Jesús Centeno Carrillo, defensor particular del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador de Ciudad de los Niños, manifestó que se sujetarán a la indagatorias que se tengan que realizar y se pronunció en torno a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador del estado, al decir que ésta sólo es una respuesta institucional que se debe acatar pero no está acorde con las investigaciones, que no han comprobado ningún delito.

Afirmó sin embargo, que en las investigaciones que se han iniciado derivadas de la carpeta principal, no se ha determinado en ninguna que haya delito que perseguir.

El postulante explicó que “la casa hogar se sujetará a las indagatorias que tengan a bien realizar las fiscalías del estado o la general de la república. Estaremos abiertos a continuar con las indagatorias que iniciaron desde hace tres años”.

“A raíz de las investigaciones realizadas la CNDH se emitieron observaciones que debemos acatar por lo que estaremos abiertos a cualquier cita, diligencia o inspección que sea contundente para el esclarecimiento de los hechos”, dijo el abogado.

Señaló que ante las acusaciones hechas al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías encargado de la Ciudad de los Niños “dan la cara” a la sociedad para que se aclare todo lo que se ha externado en expedientes.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Salamanca atestiguó partido entre México y Corea del Sur

“Hay una sinnúmero de carpetas que se han abierto de una principal y se ha determinado en algunas de ellas que no hay delitos que perseguir” señaló.

Respecto a las acusaciones en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez de estar protegido por anteriores administraciones de gobierno aseguró que no hay tal inclinación hacia la Casa hogar por lo que no habrá ningún obstáculo para que las autoridades puedan proceder con las indagatorias.