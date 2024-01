Realizarán salmantinos juguetón para el día de reyes

Por octavo año consecutivo, ciudadanos salmantinos han realizado la recaudación de juguetes para la entrega de presentes en comunidades marginadas para poder llevarles una sonrisa a los niños el próximo 6 de enero, día de Reyes.





Piden a la ciudadanía a participar en este juegutón.





“Este año cumplimos ocho años que lo hemos llevado a cabo, empezamos iniciando en acudir a comunidades poco privilegiadas, mis jefes vieron la necesidad de realizar este tipo de acciones; en la primera vez que se realizó llevaron roscas de reyes para repartirlas, lechitas y se repartieron los pocos juguetes que se lograron recolectar en esa ocasión para los menores”, comentó Iliana Ruiz integrante de este juguetón.

Iliana señaló que estas actividades han sido vistas de buena manera por parte de la población salmantina, quienes a lo largo de estos ocho años han ido aumentando la cantidad de juguetes para entregar en estas fechas.





Han acudido a diversas comunidades de la ciudad.





“Los últimos dos o tres años se han recaudado un poco más de juguetes, pero este año está muy abajo de la meta que tenemos proyectada, y seria muy bueno que la ciudada de buen corazón que nos apoyen y nos obsequian un juguete, porque es muy satisfactorio el ver la sonrisa de los niños cuando te agradecen el obsequiar su regalo”, explicó.

Para esta octava edición, todavía no se han definido las comunidades a las cuales se llevarán los regalos se han recolectado.

“Ya vamos a los lugares que nosotros pensamos en el trayecto y vemos en donde hay más necesidad; nosotros nos organizamos y vamos viendo en qué comunidades son prioritarias. Hemos ido a la zona norte y zona sur cerca de las comunidades cercanas a la comunidad de Uruétaro. Este año todavía no sabemos a que zona ir, pero es en zonas donde realmente se necesite el apoyo”.





En años pasados han recolectado más de dos mil juguetes no bélicos y sin pilas.





La integrante de este proyecto, comentó que este juguetón lo tienen proyectado llevar a cabo el próximo seis de enero.

“Nosotros invitamos a que regalen juguetes no bélicos y que no utilicen pilas, tenemos nuestro contenedor muy vacío y por eso les pedimos que nos dejen un regalo, porque es bonito ver las sonrisas de los niños. En años anteriores hemos juntado hasta más de dos mil 500 juguetes y ahora estamos muy abajo de la meta; nosotros no nos quedamos con nada todo lo repartimos y creo yo que hacemos una muy buena labor”, comentó.

Para todas aquellas personas interesadas pueden llevar el regalo en la calle Obregón sur enfrente de soriana, Tierra Blanca 401 y Veracruz 505.