Realizará PC recorridos en panteones el 1 y 2 de noviembre

Salamanca, Gto.- Para evitar un repunte en los casos de contagios por la COVID-19, La Dirección de Protección Civil prepara operativos de vigilancia en los panteones municipales para las festividades del 1 y 2 de noviembre.

El funcionario indicó que las condiciones actuales no son las adecuadas para apertura los campos santos, pues el inició de la temporada de influenza aunado al tema de COVID-19 y el periodo invernal, son situaciones determinantes para mantener cerrados los campos santos.

“La idea es no abrir los panteones así como no lo hicimos el 10 de mayo día de las madres, será la misma filosofía para el 1 y 2 de noviembre, sabemos que es una tradición recordar a nuestros difuntos y asistir a los panteones, pero este año no será posible debido a las condiciones epidemiológicas”, explicó.

Señaló que para evitar que algún doliente se introduzca a los cementerios de manera forzada, la Dirección en coordinación con las dependencias de seguridad, fiscalización y Desarrollo Social implementarán operativos de vigilancia a través de recorridos que constarán de la presunción a la ciudadanía para impedir la asistan a estos espacios.

Reconoció que aunque el municipio se encuentra en un proceso de mitigación del virus, los casos continúan incrementándose de manera gradual en el municipio, por lo que no se pondrán en riesgo a la población.

Ante esto, el titular de la dependencia, realizó un llamado a la ciudadanía para que se cuiden y protejan a su familia evitando la asistencia a los cementerios.