Realizan trámites en módulos INE

Este lunes comenzó la Fase 2 de la reapertura de Módulo ciudadanos del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se estarán realizando los trámites de actualización de datos y registros al Padrón Electoral.

El módulo ciudadano ubicado en esta ciudad, se mantiene abierto desde el pasado 3 de agosto, durante ese periodo y hasta el 14 de agosto se estuvieron atendiendo trámites de credencial para votar con previa cita y que se mantuvieron detenidos por la emergencia sanitaria.

Alonso Villafuerte, quien acaba de cumplir la mayoría de edad, dijo que “yo por primera vez vengo a tramitar mi credencial, a cabo de cumplir los 18 y me pidieron una identificación con foto, mi acta de nacimiento y un comprobante de domicilio con fecha no mayor a los 3 meses”.

"hoy vine a recoger mi credencial, yo ya la había tramitado desde pues antes de que cerrarán los módulos por lo de la pandemia y saqué la cita por internet para ver qué día podía venir a recogerla y me tocó hoy”, explicó Cecilia Díaz.

José Prieto señaló que "yo vine a tramitar una un cambio de domicilio, ya que recientemente me casé y me cambie de Colonia, así que pues para realizar este proceso La tuve que sacar por internet ahorita no están atendiendo si no es así".

Rubén López, dijo “también vine a tramitar mi credencial, traté de hacerlo desde el mes de mayo pero me enteré que el módulo estaba cerrado, así que pues viene hasta ahorita y saqué cita a través de internet”.

Durante esta segunda etapa, las personas mayores de 18 años podrán solicitar su credencial Por primera vez, realizar un cambio de domicilio o actualización de datos y renovar su mica por extravío, robo o pérdida de vigencia, además de continuar con la entrega de credenciales.

Para la realización de todos estos trámites únicamente se atenderá con previa cita la cual puede agendar se en la página de internet ine.mx o llamando al INETEL 800 433 2000

Tanto para el personal que labora en los módulos de atención ciudadana como para quienes acuden a realizar algún trámite será obligatorio atender de manera adecuada el protocolo de sanidad Cómo es uso de cubrebocas en todo momento, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial al ingresar al módulo y acudir sin compañía