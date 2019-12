Realizan sus posadas pero dejan muladar

Con la llegada de las posadas y la Navidad también se generan muchas fuentes de basura en varias partes de la ciudad, en donde dejan desechos de pirotecnia, comida, desechables, trozos de piñatas, en calles, avenidas, parques y plazas del lugar.

María de los Ángeles quien vive habitante de la zona centro comentó que durante estas temporadas la gente tiende a dejar su basura a la mitad de la calle y que esto en lugar de darle una buena imagen a la ciudad solamente provoca que se vea fea y descuida.

La ciudadana expresó que muchas veces se ha encontrado con las banquetas llenas de basura a causa de las celebraciones, tanto navideñas como de 12 de diciembre y que, aunque no está en contra de que se festeje y se diviertan los demás, de lo que si se queja es de la cantidad de basura que se encuentra al día siguiente.

“A mí también me gusta festejar en las fiestas que hay en mi cuidad, pero si hay que ser conscientes de que si no tomamos las medidas necesarias todo puede salirse de control, como lo es la excesiva cantidad de basura que muchas veces me ha tocado ver regada en toda la banqueta, algunos residuos de pirotecnia, que, si no tenemos cuidado, también pueden generarnos daños a adultos y niños” dijo.

Además, añadió que en ocasiones en las calles se respiran olores que no son nada agradables para el olfato y que eso puede molestar a algunas personas, más si ellos detectan que los olores se desprenden de alguna de sus puertas o ventanas, dando a entender que no se tiene respeto por la vivienda.