Realizan simulacro de un hecho de tránsito

Para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad y prevención de accidentes viales, la Dirección de Tránsito y Vialidad realizó el simulacro de un hecho de tránsito sobre la calle Veracruz y avenida Faja de Oro.

El director general de Vialidad y Transporte, Daniel Pérez Sequeda, señaló que diciembre es una de las épocas más difíciles el año, ya que el índice de accidentes de tránsito aumenta hasta un 25%, derivado de las festividades y la falta de respeto hacia los reglamentos de vialidad.

Local Van por fiscalía especial contra los feminicidios

La Dirección de Tránsito y Vialidad simuló un choque entre un vehículo automotriz y una motocicleta, que tuvo como saldo una persona muerta y dos heridos, asimismo instituciones como Cruz Roja, Protección Civil y Tránsito Municipal actuaron bajo los protocolos establecidos en estos casos.

El funcionario explicó que con este simulacro buscan que la sociedad respete los reglamentos de vialidad y sea consciente de la importancia de no conducir a exceso de velocidad, no conducir en estado de ebriedad, de respetar al peatón y no utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

“Este es el primer simulacro de esta naturaleza que vamos a estar implementando en diferentes puntos de la ciudad (…). La importancia de estas acciones es vital para las familias salmantinas, lo que más nos impacta es en los daños materiales y en lesiones que dejan secuelas”, recomendó el funcionario a los ciudadanos tener especial precaución en las vías rápidas de la ciudad, que es donde ocurren más percances de este tipo.

Cabe señalar que este próximo 22 de diciembre se celebra en México y en varios países del mundo el Día del Agente de Tránsito y Vialidad, y como parte de las celebraciones se realiza la “Semana del Agente Vial”, este simulacro fue una de las actividades para conmemorar esta semana.