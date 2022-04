Realizan Primer Festival del Papalote

Con la participación de niños, niñas y familias completas, se realizó este sábado el Primer Festival del Papalote, donde los pequeños participantes no sólo tuvieron la oportunidad de volar su cometa, sino también de elaborarlos a través del taller impartido por los organizadores.

Se vivió una gran participación familiar.

El papalote fue una invención de origen chino que pasó al continente europeo hacia el siglo XII. Conocido como cometa, adoptó otras nominaciones y en tierras novohispanas fue llamado papalote; se dice que el término proviene de la palabra de origen náhuatl papalotl, que significa mariposa.

Aunado a la participación de los niños también se contó con la presencia de 16 expositores de papalotes monumentales, provenientes de diferentes ciudades y que estuvieron volando durante diferentes horas del día, además 100 papalotes fueron decorados por niños y niñas a través del taller donde también se enseñaron técnicas para volarlos.

Es así que pequeños de todas las edades entre risas y alegría corrían para lograr que el papalote se elevara; las ráfagas de viento en algunos momentos favorecieron para que el cielo se llenara de mariposas, catarinas y demás figuras, algunas creadas por los mismos niños.

Mientras tanto, algunos padres de familia acompañaban a sus hijos para lograr elevar por los aires sus cometas, otros más recorrían las zonas de artesanías o degustaban las nieves y comidas que también estuvieron a la venta.

“El festival me pareció bonito, porque me divertí mucho, vine con mis papás y ellos me ayudaron a volar mi papalote , fue muy bonito porque nunca antes lo había hecho, espero que se sigan haciendo este tipo de cosas para que todos los niños podamos venir y divertirnos”, dijo Sofía, quien asistió al evento.

El cielo se llenó de figuras.

Por su parte Carlos Núñez, asesor de cultura, indicó que con este festival comenzaron las actividades para celebrar el Día del Niño; además de este festival estarán realizando la intervención de las letras de Salamanca que se ubican en la plaza cívica Miguel Hidalgo y que cada mes son decoradas con una temática distinta, también se realizarán actividades con cuenta cuentos, un proyecto de huevos de pascua y otros eventos que se darán a conocer a través de las paginas oficiales del municipio.