Realizan marcha del Orgullo Gay

Con una marcha pacífica llena de colorido y amor, fue como culminó la segunda marcha del orgullo gay en Salamanca, con la cual se puso fin a la semana intensiva de actividades que tuvo como finalidad concientizar a la población sobre el respeto a la diversidad sexual y con ello erradicar las muestras de odio hacia la comunidad LGBTTTIQ+.

La marcha partió de las afueras del estadio Sección 24, en donde se congregaron alrededor de más de 100 jóvenes pertenecientes a diversos colectivos LGBTTTIQ+ de municipios como León, Silao, Irapuato, por mencionar algunos, así como familias, ciudadanía salmantina y autoridades municipales y que culminó en el andador Revolución en la Zona Centro.

Durante la marcha se realizaron consignas como; “ Barbón con Barbón también es amor, Los Gay Unidos jamás serán Vencidos, De noche de Día que Viva la Putería, Yo no Soy de la Comunidad pero mi amigue, Se libre de amar a quien quieras y sientete Orgulloso de quién eres ”, por mencionar algunas, con el fin de exigir un alto a la homofobia, transfobia y bifobia y visibilizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

"Hoy quiero invitarlos a que apoyen a sus familiares, porque está marcha es con el fin de demostrar que también somos iguales ante la ley(...). Siempre he dicho que mi orgullo no es ser homosexual, sino haberlo dicho en una sociedad llena de prejuicios,en donde por decirlo me llegan a amenazar o hasta matar", dijo Jorge Domínguez, subdirector del colectivo Kavacs.

En la marcha se dieron cita colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ de Querétaro, León, Silao, Irapuato, Celaya, por mencionar algunos, además se contó con el apoyo del gobierno municipal.

La estadística

De acuerdo a la información de la plataforma "Visible", en 2021 se registraron 145 incidentes de violencia y discriminación cometidas hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ+ a nivel nacional, de las cuales 16 ocurrieron en Guanajuato, posicionándolo en el tercer lugar en estos incidentes.