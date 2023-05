Realizan jornadas integrales en comunidades de la zona norte

Desde servicios médicos hasta asesorías jurídicas, ofreció el DIF y la Administración Municipal a través de la jornada integral a los habitantes de las comunidades Loma de Ancón, La Ordeña, entre otras, quienes se trasladaron por sus propios medios a la comunidad de Ancón de Covarrubias.

En un trabajo entre el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Administración Municipal, se llevó a cabo la Jornada Integral de servicios en la comunidad de Ancón de Covarrubias, en donde habitantes de diversas comunidades de la zona norte acudieron para poder llevar los servicios que ofrece tanto el DIF como las diversas dependencias de la administración municipal, encabezada por César Prieto Gallardo.

Habitantes de las comunidades de La Ordeña, Loma de Ancón, Barrón, Razos de Ancón, por mencionar algunas, acudieron a la comunidad de Ancón de Covarrubias acudieron por sus propios medios a la comunidad mencionada para recibir los servicios que en esta ocasión, se presentaron en esta edición.

Desde el primer cuadro de la ciudad hasta la comunidad de la zona norte, representa un trayecto de aproximadamente media hora. El evento tuvo a bien iniciar pasadas las diez de la mañana, horario el cual estaba pactado a iniciar la jornada integral.

Dentro de los servicios que se presentaron fueron asesoría jurídica, Consultas dentales, corte de cabello, nutriología, cultura vial, además de estar presentes las dependencias de Servicios Públicos, Obra Pública, Ordenamiento Territorial y Urbano, Medio Ambiente, INSADIS, CMAPAS, por mencionar algunas. Esto para que la ciudadanía pueda externar las diversas inquietudes que se presentan en las comunidades de esta zona.

En su mensaje César Prieto Gallardo, explicó que, “El principal problema que tenemos en Salamanca, es la inseguridad, la cual se debe al abandono que tiene la gente, donde no hay oportunidades de empleo, no hay tema de espacios dignos en donde los jóvenes puedan hacer deporte y no estar mirando a otras cosas que hacen daño; hoy estamos haciendo lo más que se puede con el equipo de personas que contamos”.

Al término del acto protocolario se dio inicio con esta jornada integral de servicios, la cual tuvo a bien el terminar hasta la una de la tarde.