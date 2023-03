Realizan ensayos previos para el Viacrucis del templo del Señor del Hospital

Josué Gutiérrez Aguirre, Tras tres años en pertenecer al grupo de viacrucis del señor del hospital, tiene la oportunidad de representar el papel de Jesucristo en esta ocasión durante el programa de semana santa.

Con 22 años de edad, Josué Gutiérrez Aguirre, lleva tres formando parte del grupo de viacrucis del Señor del Hospital, por primera ocasión interpretará el papel de Jesucristo, mismos que retomaron estas actividades posterior a la pandemia de Covid-19.

Desde sus dos años de edad, José Gutiérrez, se le inculcó esta tradición por parte de su familia, misma que año con año, acudían al primer cuadro de la ciudad para contemplar el viacrucis que se realiza por el Señor del Hospital. Al ser la primera vez en interpretar este papel, su principal motivación es la fe y sus ganas de poder interpretar este papel.

“La fe y las ganas es lo que me motiva a realizar este papel tan importante de Jesucristo; a mi desde niño me traían y yo siempre desde niño quise salir, y desde hace año se los estaba solicitando, y hasta en esta ocasión se me dio la oportunidad; me siento feliz y emocionado, porque pues toda mi familia es religiosa y yo voy de la mano con ellos y me gustaría seguir continuando con esta tradición””, añadió.

Estas actividades se llevarán a cabo dentro de los 463 años de solemnidad del señor del hospital

Gutiérrez Aguirre, explicó que este papel es muy importante para él, ya que más que un proyecto en su vida, es una experiencia que le provoca mucha felicidad. “Esto para mi vida es un proyecto, y desde que tuve la oportunidad, me siento muy contento; no lo hago como manda, sino el pedir oraciones por mi familia y para mi, de que dios nunca me falte”.

Además, Margarita Domínguez, de 32 años de edad, ha interpretado el papel de la Virgen María alrededor de cinco años, “Ya llevó cinco años interpretando a la virgen y me siento muy alagada por volver a interpretar este papel tan importante y me preparo muy espiritualmente y sobre todo con fe y demostrar a la gente que un poco más de nuestras enseñanzas; me orillé a interpretar este papel, porque todos los que interpretamos este viacrucis se impacta al vernos y sobre todo el cobijo de la gente y poder sentir el papel”.

