Realizan asamblea Informativa sobre la Reforma Eléctrica

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, visitó Salamanca para encabezar la Asamblea Informativa sobre la Reforma Eléctrica; aquí señaló que tienen la aprobación de los Guanajuatenses por el trabajo que realiza el presidente López Obrador, lo que fortalece su movimiento de cara a las próximas elecciones.

“Nos estamos preparando para el próximo proceso electoral, tenemos la aprobación de la gente hacia el presidente y eso fortalece mucho a nuestro movimiento, la gente quiere que haya un cambio verdadero y que se recupere la paz y la tranquilidad y nosotros nos estamos preparando formando comités qué son nuestra fortaleza “dijo.

Mario Delgado señaló, que Morena tiene la posibilidad de ganar en Guanajuato las próximas elecciones para la gubernatura del estado; pues ven a Guanajuato con entusiasmo para apoyar el movimiento.

Reconoció el trabajo que hacen las y los diputados en el Congreso local, al ser una bancada unida y que se conduce conforme a los principios, por lo que resulta primordial que no haya división ni pleitos internos.

Asamblea Informativa sobre la Reforma Eléctrica

Legisladores de Morena tanto federales como locales, además del dirigente estatal del partido Ernesto Prieto Gallardo, el presidente municipal de Salamanca Cesar Ernesto Prieto, el Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, estuvieron presentes durante esta Asamblea Informativa.

Local Integraran 690 ciudadanos las mesas directivas durante la Revocación de Mandato

En ella, se informó que la reforma eléctrica permitirá que nuevamente el Estado Mexicano tenga rectoría sobre este importante sector y permitirá que los precios de los energéticos, en particular de la electricidad, sean precios populares y para beneficio de la gente.

En su intervención, el dirigente estatal de Morena Ernesto Prieto Gallardo dijo que no permitirán el saqueo de las grandes corporaciones, principalmente las extranjeras que son quienes llevan el negocio de la electricidad.

“Esta reforma va a permitir entre otras cosas que el estado mexicano retomé la rectoría, el control del sector eléctrico nacional (…) al comienzo de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto los conservadores teniendo la mayoría y el control de los poderes de este país impulsaron una reforma eléctrica contraria a los intereses de la nación, totalmente nociva, que si no se detiene y que sí se permite que siga avanzando va a consolidar la desaparición del sector eléctrico nacional en particular el representado por la CFE, como está pasando en países europeos como España donde los precios de la electricidad están por las nubes, porque allá permitieron que las empresas privadas se apoderaron del negocio de la electricidad” explicó.

Finalmente señaló no estar en contra de las empresas privadas, solo que por su naturaleza de lucro, esas empresas no van a instalar centrales generadoras o van a distribuir electricidad a comunidades o poblaciones donde no es factible o viable hacer negocio como Joyita de Villafaña o Potrerillos pues no tienen la sensibilidad social que tiene el estado, en este caso a través de la CFE que debe garantizar el suministro de electricidad para todos los mexicanos y debe ser a precios populares.