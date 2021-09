Reafirma Yulma Rocha su compromiso con el PRI

GUANAJUATO, Gto; Al asegurar que ha demostrado compromiso con el partido, la diputada local electa por el PRI, Yulma Rocha Aguilar, reafirmó su compromiso por trabajar en el Congreso del Estado bajo la bandera del instituto político .

Lo anterior, luego de que se desataron rumores sobre su posible salida del partido tras reunirse con los diputados locales electos del Partido Verde Ecologista de México.

Yulma Rocha, aseguró que tiene amigos en todas los partidos políticos, pero siempre ha demostrado ser una mujer comprometida con el trabajo a favor del Revolucionario Institucional.

“Creo que resulta no muy positivo el que una mujer como yo que he demostrado mi trabajo partidista, mi militancia partidista , que en los peores momentos o más difíciles del PRI, siempre he salido a dar la cara por el PRI, por sus gobiernos priistas, cuando luego a veces como que muchos se replegaban, salía tu servidora Yulma Rocha a defender los colores del partido y las acciones de gobierno del partido”.

Rocha Aguilar señaló que el PRI le ha permitido muchas oportunidades para participar en la política pública, además ha refrendado su militancia partidista con acciones.

Agregó que esos rumores son solamente intrigas a las que no dará importancia, pues durante toda su trayectoria política nunca ha pensado en abandonar las filas del PRI.

“Que se cuestione mi militancia o quien lo haya hecho, no pasa de ser una intriga que no daré ni cauce ni atención, entonces yo he refrendado mi militancia no solamente en documentos, sino con acciones, el Partido Revolucionario Institucional es el que me ha dado todas las oportunidades políticas ha sido muy generoso conmigo, he sido una buena militante y que nunca me ha pasado por la mente dejar al PRI”, finalizó.