Reactivarán eventos sociales a partir del lunes

Celaya, Gto.- A partir del próximo lunes 24 de agosto se reactivarán los eventos sociales y establecimientos con un aforo permitido de máximo 100 personas y cinco horas de duración, siempre y cuando sea en espacios abiertos y con acceso restringido a personas mayores y niños, gracias a que Guanajuato ya cuenta con las condiciones que recomienda la OMS para una reactivación económica progresiva.





Lo anterior informó el subsecretario de Desarrollo Económico Sustentable, Froylan Salas, quien detalló que el semáforo estatal epidemiológico continuará en color naranja, pero se debe comenzar a reactivar de manera progresiva y ordenada la economía de los municipios.

Asimismo, hizo un llamado a la industria y comercio para que registren sus protocolos y las acciones de seguridad sanitaria que están llevando a cabo. “La invitación es que cuenten con el distintivo Guanajuato Sano, una serie de actividades de capacitación y de consultoría que permitirán trabajar y reabrir de forma gradual y ordenada las actividades económicas”, puntualizó.

Indicó que en los templos solo se autorizan eventos religiosos como bodas, 15 años y bautizos individuales con un aforo máximo del 25 por ciento de su capacidad, pero hasta el momento no se tiene permitido realizar procesiones, fiestas patronales o eventos que concentren grandes multitudes de personas.





NO HABRÁ NOCHE MEXICANA EN DOLORES HIDALGO

Por tal motivo, el próximo 16 de septiembre los festejos del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, que se organiza en conjunto con las autoridades municipales estatales y federales, no se contará con un evento multitudinario, solamente se llevará a cabo un acto solemne sin concentración de personas.

El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, señaló que en función de resultados ya hay un descenso en el número de casos positivos y de hospitalizaciones, sin embargo, el riesgo sigue siendo latente, por lo que reiteró que el color naranja del semáforo epidemiológico solamente es de transición.

Hasta el momento el estado registra mil 839 defunciones y 30 mil 196 casos confirmados, de los cuales 330 se registraron apenas el día de ayer.

REABREN ESPACIOS DEPORTIVOS ESTATALES

Por su parte, el director de la Comisión Estatal del Deporte, Isaac Noé Piña Valdivia, mencionó que se reabrieron espacios deportivos pero con gran responsabilidad. Abrieron pistas de atletismo y trotapistas, así como algunos espacios cerrados como piscinas y gimnasios.

No obstante, detalló que las piscinas no son de uso recreativo, por lo que no se tiene permitido todavía la reapertura de balnearios, pues las piscinas son exclusivamente para entrenamiento deportivo y con operación al 30 por ciento de su capacitad, con previa cita y con un previo análisis de glucosa de cada deportista que haga uso de ella.

No hay nuevas inscripciones, solamente aquellas personas que ya se habían inscrito desde el pasado mes de marzo podrán regresar a sus clases de natación; sin embargo las canchas de futbol y básquetbol siguen sin reapertura por tratarse de deportes de contacto que no cuentan con la seguridad para garantizar la salud de quienes los practican.