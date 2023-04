Reacondicionan cancha de futbol 5 en San Miguel de Allende

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- (OEM-Informex).- Con la inauguración de la cancha de fútbol 5 en la colonia Olimpo, que beneficia a más de mil habitantes de la zona, la administración municipal, sigue mejorando la imagen urbana y rescatando los espacios públicos en el municipio.

Esta cancha se reacondicionó de pasto artificial y los baños públicos; permitiendo que este espacio mantenga a los adolescentes fuera de las zonas de riesgo, ya que los mantiene activos de manera sana, además esta obra beneficia a mil 100 habitantes de la zona para que puedan desarrollarse física y mentalmente.





El señor Juan José Guerrero, quien es vecino en la colonia Olimpo, se mostró agradecido por esta cancha, comentando: "esta canchita es para los jóvenes que pidieron al presidente que hiciera posible esto que tanto añoramos todos, tratando de que nuestro San Miguel sea mucho mejor", finalizó agradeciendo al alcalde por su compromiso.

Por su parte, la señora María Guerrero García, también agradeció el espacio, ya que a los jóvenes es importante brindarles estos apoyos que les permitan crecer fuera de peligro y señaló, "damos las gracias al presidente y a todos los que hicieron posible este sueño para estos jóvenes que son el futuro de San Miguel, esto les va a ayudar a estar ocupados y no estén en actividades que no deben, ayuda a que tengan un desarrollo sano y por el bien de su familia, que no estén preocupados dónde está su hijo porque van a estar aquí haciendo deporte".

Además de inaugurar la cancha, el presidente Mauricio Trejo hizo entrega de balones de fútbol para todas los niños y jóvenes presentes, los cuales se mostraron muy alegres de tener un espacio digno para la realización del deporte; para cerrar con broche de oro, el presidente sanmiguelense se comprometió a darles uniformes y guantes a los niños que practican el fútbol.