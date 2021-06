Quiere vivir Iker en un Salamanca limpio

Iker Vega es un niño de siete años que quiere crecer en un municipio limpio y libre de contaminación, por lo que acompañó a su mamá, Sandra, a la limpieza del río Lerma organizada por la asociación Blancos Salmantinos y más.

Es consciente del daño ambiental que sufre Salamanca.

La situación de sequía, la contaminación del río y el aire de Salamanca son situaciones que al pequeño Iker le preocupan demasiado, por eso quiso dar un mensaje la ciudadanía salmantina: “¡Por favor! no tiren basura en el río de Salamanca, porque eso provoca mucha basura y contaminación. Salamanca ya está demasiado contaminado y el río está muy sucio (…). Yo quiero crecer y vivir en una ciudad limpia y libre de contaminación”.

Iker y su mamá Sandra se sumaron a la iniciativa de Blancos, Salmantinos y más.

Ya sea cortando hierbas o recogiendo la basura para depositarlas en bolsas, el pequeño Iker continuará apoyando la causa de la asociación Blancos Salmantinos y más, pues está consciente de que solamente tratando con responsabilidad al planeta podrá crecer en el lugar limpio que su padres le desean heredar.

El pequeño Iker aprovechó el recorrido que este medio de comunicación realizó por el lugar, para hacer un llamado a la ciudadanía a unirse a esta causa, cuidar el agua y evitar tirar basura, dejando el siguiente mensaje: “Necesitamos de su apoyo (ciudadanía) para limpiar el río, ahorita estamos aquí recogiendo basura y nos encontramos muchos huesos de animales, por mi parte quiero seguir viniendo hasta que terminemos”, dijo entusiasmado.

Inculca cultura de limpieza

Sandra Yared Vega Figueroa, madre de Iker, decidió acudir a esta iniciativa luego de enterarse del trabajo que viene realizando esta asociación a través de redes sociales y no pensó dos vences en unirse a ella.

“Quiero concientizar a las personas de que seamos más limpios, la verdad es que es la primera vez que participó en esto y me quedo asombrada de cómo somos de cochinos las personas, realmente se nos hace fácil tirar la basura al río a las orillas y la verdad estamos contaminando nuestro ambiente”, dijo.

Señaló que es muy importante inculcar a los hijos una cultura de limpieza, pues al final serán ellos los que continuarán viviendo en este planeta y su futuro dependerá de las acciones que se realicen en el presente.

“Yo siempre le he dicho a él (Iker)que hasta la paletita que se come tiene que guardar el palito, porque no está bien que tiremos la basura en la calle, soy enemiga de tirar la basura en la calle, me espero a llegar a mi casa y depositarla en el bote de basura. Yo los quiero invitar a que seamos más conscientes, a veces nos quejamos del gobierno pero esto no depende al 100% de ellos, sino que depende de nosotros y como eduquemos a nuestros hijos desde el principio”, finalizó.