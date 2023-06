¿Qué son los golpes de calor? Autoridades de salud alertan por ellos

Las altas temperaturas en todo el estado están provocando un aumento de casos de golpes de calor, pero, ¿qué es exactamente y cómo podemos evitarlo?.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Un golpe de calor se produce cuando la temperatura del cuerpo aumenta por encima de lo normal de forma rápida y no puede disminuir, esto puede llegar a producirse por estar realizar cualquier actividad expuesto directamente al sol o a altas temperaturas durante un tiempo prolongado.

Te Recomendamos: Calor no da tregua: termómetro sobrepasará los 38 grados en Irapuato

Por ello, la Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que entre los síntomas más comunes cuando se sufre un golpe de calor son dolor de cabeza, pulso acelerado, respiración rápida, piel seca y roja, sudoración excesiva, náuseas, sensación de debilidad, pérdida de fuerza y vómitos.

Pero también la fiebre, los cambios en el comportamiento como confusión, balbuceo o incluso delirio, convulsiones e incluso la pérdida del conocimiento pueden indicar que podrías estar sufriendo un golpe de calor.





Alertan por primeros golpes de calor en Irapuato.





En entrevista con El Sol de Irapuato, José Luis Martínez Cendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, detalló que en Irapuato ya se ha tenido conocimiento de al menos dos casos en el último mes que fueron atendidos por golpes de calor, esto, mientras realizaban actividades expuestos al sol.

“Tenemos detectados dos casos, primero un joven que estaba en un campo de futbol y que estaba en el mero rayo del sol cuando pues es obvio se empezó a sentir mal, con deshidratación y pues bueno tuvieron que llegar los cuerpos de emergencia a atenderlo para salvarle la vida”, dijo José Luis Martínez Cendejas.









Por ello, recomendó que para prevenirlo es muy importante beber mucha agua, al menos dos litros al día, no hacer uso de comidas que no estén bien cocida y no beber alcohol o bebidas azucaradas ya que favorecen la deshidratación del organismo, y mejor sustituirlo por bebidas hidratantes como sueros.