Que AMLO nos dedique a Guanajuato la canción de “Siempre en mi mente”: Diego Sinhue

CUERÁMARO, Gto.- El gobernador guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ahora que en las conferencias mañaneras ha puesto canciones, que la próxima que ponga sea la de “Siempre en mi mente”, de Juan Gabriel, y la dedique a Guanajuato, debido a las constantes referencias que hace hacia el estado desde Palacio Nacional.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Retrocede Guanajuato en semáforo por alza en contagios y muertes por Covid-19

Esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador volviera a hacer referencia a Guanajuato y al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, de quien volvió a criticar su desempeño por los homicidios ocurridos en la entidad.

Ante esto, ,el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que para eso le solicitó una cita al presidente López Obrador, para abordar el tema de seguridad y otros más, como la presa El Zapotillo, de frente, ambos y sin hacer mediático ambos asuntos que son importantes para el estado.

“Nos tiene mucho el presidente en la mente, ahora que le gusta poner canciones que nos ponga la de 'Siempre en mi mente', de Juan Gabriel, o que nos dedique una de esas, porque siempre nos trae en la mente”, dijo el mandatario estatal durante su visita al municipio de Cuerámaro.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Pedirán a AMLO mesa de diálogo para trata exclusión de Guanajuato en proyecto El Zapotillo

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reiteró que sigue esperando a que el presidente le otorgue la cita que le pidió, la cual ha hecho de manera formal.

“Yo sigo esperando la cita que le pedí al presidente para hablar ese y otros temas, como El Zapotillo y no he tenido respuesta de la cita, sigo esperando que me dé esa reunión para abordar esos temas tan importantes para el estado.

“(...) Yo espero la cita para platicar con él y espero que pronto me la dé”, dijo el mandatario estatal.