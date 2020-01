Que ahora sí multas a quien tire basura

El director de Servicios Públicos de Salamanca explicó que comenzaran a emitir multas a todas aquellas personas que tiren basura en la calle, que no mantengan limpios el frente de sus hogares y que saquen la basura en días que no pase el camión recolector.

David Pérez Alvarado comento que en salamanca es visible en muchas partes tiraderos de basura por lo que una vez que se comiencen a aplicar las multas en base al reglamento, la gente podrá comenzar a corregir esta costumbre así evitar tiraderos.

“En todos lados se ve mucha basura acumulada y lo que no entienden es que los días festivos que no trabajo el departamento de limpia aun así sacaban la basura y no pasa nada si tienen un día la basura en su casa en lo que pasan los camiones”. Comentó David Pérez Alvarado.

Agrego también que se necesita de la conciencia de la gente para cambiar esta situación. Explico que quien no cumpla con lo estipulado en el reglamento serán los acreedores a multas establecidas por La Dirección de Limpia.

Sin embargo estas medidas están aun, a la espera de su aprobación para que se puedan aplicar.