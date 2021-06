Puertas abiertas para cambio de gobierno

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz dio a conocer que aún no ha tenido acercamiento para el cambio de administración con el alcalde electo, César Prieto Gallardo, sin embargo dijo que tiene las puertas abiertas para el cambio de gobierno.

La presidenta municipal enfatizó lo importante que resulta poder tener esa comunicación, ya que para ella es un compromiso y una responsabilidad poder hacer la entrega-recepción de manera correcta.

César Prieto Gallardo tiene las puertas abiertas para el cambio de gobierno.

“Yo no pretendo hacer lo que me hicieron a mí, me interesa que esto sea claro, transparente y bien hecho. Hemos tenido reuniones preparando la entrega-recepción, tratando de tener toda la documentación y lo que se necesita. Hacer las cosas de manera correcta es lo que yo espero y también hacer la transición con los funcionarios que vaya nombrar para quedar bien”.

En cuanto a las finanzas del municipio, señaló que los recursos que corresponden a los últimos tres meses del año se quedarán. Manifestó que su administración fue una administración sana que no tuvo necesidad de pedir prestado, que siempre actuó con transparencia y actuó apegado a las necesidades de Salamanca.

“Los recursos que se requieran para seguir con la nómina y los compromisos de fin de año estarán para las obras que estén en proceso, se quedarán los recursos porque la ley así lo señala y yo, con gusto, el día que acuda César Prieto Gallardo a presidencia yo lo recibo cual debe ser”, finalizó.