Pruebas de apoyo a Sheinbaum las tiene el presidente: Jorge Marcelino Trejo

El coordinador del proyecto de Marcelo Ebrard en Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, dijo que las pruebas de los acarreos en apoyo a Claudia Sheinbaum las tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el dirigente de Morena, Mario Delgado, tras las denuncias que hizo el aspirante el jueves de este semana.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El abogado Marcelino Trejo calificó el supuesto apoyo que está recibiendo Sheinbaum por parte del aparato de gobierno como “grosero, cínico y soberbio” por el uso de recursos despiadado que se está ejerciendo para posicionar a la doctora en todo el país.

“Pruebas, tiene todas el presidente de la República, pruebas tiene todas el presidente del partido, tiene todas las pruebas, que no las quieran ver… Entonces el proceso de no mentir, no robar, no traicionar es todo lo contrario, se está haciendo todo al revés yo creo que está todo contundente, por eso es que se ha acudido a las instancias del INE para demostrar con no una sino con cientos de miles de pruebas”, dijo.

Señaló que en Guanajuato está ocurriendo lo mismo, pues pese a que tampoco quieren a Claudia Sheinbaum como dijo que ocurren casi en todo México, en esta localidad se usó el trabajo de los brigadistas del programa Bienestar para repartir despensas y bajó amenaza o extorsión obligar a los ciudadanos a apoyarla.

Lee además: Mesa política fue porque “Se les está haciendo bolas el engrudo”: Erandi Bermúdez

Sin embargo, Jorge Marcelino comentó que el mandatario federal deberá portarse a la altura de las circunstancias, pues además de que ya hay denuncias ante el INE, de no equilibrarse se avecina “un cataclismo para Morena de consecuencias catastróficas”, pues se le vendrían abajo tanto el Senado como el Congreso de la Unión.

“La sociedad guanajuatense no quiere a la doctora y todo México no la quiere, pero la quieren imponer a base de amenazas, extorsiones, eso no puede ser, entonces yo no veo que las cosas queden ahí, ahí están las demandas, las denuncias, hay que esperar a que realmente se porte a la altura el partido y el presidente que dice que es un hombre de palabra, ahí va a tener que demostrar, de lo contrario como dijo el propio Marcelo, se avizora y se viene un cataclismo para Morena que sería de consecuencias catastróficas”, añadió.

También denunció que en Guanajuato el comité estatal de Morena está operando a favor de la doctora por lo que piden un trabajo justo para todas y todos.