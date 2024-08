Proyectan segunda etapa para rehabilitar edificio de la secundaria 18 de Marzo en Salamanca

A pesar de que los trabajos de la rehabilitación estructural de la Escuela Secundaria Técnica Oficial Estatal 18 de Marzo, aún se encuentran por concluir, su desarrollo no afectará el inicio del nuevo ciclo escolar, ni la impartición de clases, así lo dio a conocer Juan Luis Saldaña López, delegado de la Región IV de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), esta intervención inició a finales de junio de 2023 con un recurso aproximado a los 13 millones de pesos, para mantener este edificio que cuenta con más de 100 años de antigüedad en Salamanca.

"Está casi ya por terminar, recuerden que el Gobierno del Estado hizo una inversión muy importante , una primera etapa de inversión millonaria para restablecer incluso techos, etcétera y va a empezar próximamente una segunda fase para la terminación, pero la primera etapa casi ya está terminada (la fecha de termino) depende del contratista de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), pero la escuela sigue funcionando sin ningún problema", indicó.

Está institución, se inauguró en el primero de marzo de 1897, bajo los principios del modelo de educación implementado durante el periodo de Porfirio Díaz, la cual posteriormente pasó a llamarse, que tras 122 años de formación continua, directivos del plantel determinaron en 2019 la necesidad urgente de la remodelación, ante el deterioro de techumbres, columnas y soportes.Por lo que, esta primera etapa, consistió en la rehabilitación, mantenimiento y sustitución de losas y firmes de módulosy pasillos, así como de acabados, muebles sanitarios, herrería y cancelería; renovación de redes eléctricas eléctricas, hidráulicas, sanitarias y pluviales; sustitución de patio abierto, colocación de estación sustentable para manejo de residuos; además de 21 podas, el retiro de un árbol y su trasplante.

Sin embargo, el funcionario no precisó detalles en cuanto al avance de la obra, al tiempo que no no descartó que las obras en su segunda etapa estén por iniciar.Otro edificio con daño estructuralAdemás de que se detectó un daño estructural en la, que podría representar un riesgo para la población; se informó que su cierre es definitivo ya que el modelo de estudios es ahora obsoleto, concluyó.