Proyectan rehabilitación y modernización de mercados

Luego de más de dos décadas sin concretarse obras de rehabilitación y modernización de los mercados Tomasa Esteves y Barahona, se contempla una gestión superior a los 50 millones de pesos, de los cuales el 80% sería invertido en la central de abastos ubicado en la zona centro, de acuerdo a lo estipulado en el Programa Anual de Obra.

Construido en 1972 y con pocos más de 700 locatarios el mercado Tomasa Esteves, a través de medio siglo se ha convertido en el principal centro de abasto de los salmantinos a pesar de la llegada de grandes cadenas comerciales, por lo que se espera que la inclusión en el Programa Anual de Obra 2022 se concrete la rehabilitación y dignificación de sus espacios, que ha sido solicitada durante décadas.

“Es un tema que tiene años, presidentes van y vienen al igual que nuestros representantes, pero lo que se quedan son las necesidades y problemáticas que año con año van creciendo, se dejo crecer el comercio informal en los alrededores, ahora está repleto, el estacionamiento, área de descarga y los espacios para estacionarse en la calle son insuficientes, cada día el transporte público nos genera congestionamientos, pero seguimos trabajando y a la espera que se realmente se atiendan las problemáticas, no sólo se quede en palabras", argumentó Carlos Alberto Rodríguez representante de la Unión Independiente de Comerciantes.

Local Esperan comerciantes obras de rehabilitación para el Tomasa Esteves

En este mismo sentido, los comerciantes del mercado Barahona esperen se retomen estos trabajos de modernización, ya que este inmueble fue recientemente intervenido con la introducción de líneas de drenaje y agua potable durante la administración anterior, sin embargo, la falta de infraestructura, la pandemia y seguridad mantienen la operación del inmueble alrededor del 50% de su capacidad.

“Aquí estamos esperando que se de seguimiento a los trabajos que se nos prometieron, no sólo a venir a despejar las calles y estacionamientos que es lo único que ha hecho esta administración situación que no ha pegado, debido a que a muchos de nuestros clientes los han infraccionado o no los dejan pararse en los estacionamientos o la calle de aquí afuera (Rosario Castellanos), (…) dentro de los pendientes que se tienen en este inmueble esta la renovación de la red eléctrica y la techumbre, que es lo que más nos hace falta, esperemos que se atiendan antes de que inicien las lluvias en el mes de mayo”, refirió Gonzalo Hernández Conejo comerciante.

Se gestionarán recursos

A pesar de contemplarse proyectos para ambas centrales de abasto, los recursos para llevarlos a cabo aún no se encuentran en las arcas municipales, por lo que las autoridades tendrán que hacer las gestiones correspondientes ante el estado o la federacion para tener la suficiencia y ejecutar las mejoras que por más de dos décadas han esperado alrededor de un millar de comerciantes de ambos inmuebles.

“Aún no tenemos los recursos para ejecutar toda esta cartera de proyectos, sin embargo, resulta fundamental que estén aprobados para que podamos hacer las gestiones correspondientes y poderlos consolidar ya sea en este año o el siguiente”, aclaró Roberto Muñoz Robles titular de Obra Pública.