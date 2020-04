Provoca distintas opiniones túnel sanitizante en Palacio Legislativo

GUANAJUATO, Gto; La colocación del túnel sanitizante a la entrada del Palacio Legislativo provocó diversas opiniones entre los legisladores, quienes incluso pasaron por dicho instrumento bajo protesta como el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Israel Cabrera Barrón.

Luego de que la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó la compra y colocación del túnel sanitizante a la entrada del edificio como medida preventiva de contagios por Covid-19, y pese a los señalamientos por parte de la Secretaria de Salud federal quien señala que estos no son funcionales, el parlamentario de partido del Tucán se mostró en desacuerdo de la medida.

En ese sentido argumentó sentirse “entre la espalda y la pared” al decidir si la cámara es funcional o no, ya que diversas son las opiniones, no obstante, dijo no se cuenta con un estudio que corrobore o niegue lo antes expuesto.

“Bajo protesta lo utilice es un tema que se debe debatir, pero no con la salud, porque la salud no es democracia, es un tema de ciencia, es un tema de lo que se está haciendo a nivel nacional, no podemos aplicar unas cosas a nivel nacional y otras en chihuahua, el virus es el mismo y por lo tanto tendrá el mismo comportamiento y tendrá las mismas consecuencias y se tendrán que tomar las mismas medidas”, refirió.

Cabrera Barrón señaló que el utilizar el túnel bajo protesta, no es con el propósito de abrir el debate de si se debe de usar o no, sino con la finalidad de contar con una opinión científica que elimine dudas.

Por lo anterior, sostuvo que en un momento posterior pondrá a consideración en la Comisión de Salud la implementación del túnel sanitizante. “Yo tengo que apoyar lo que aprobó la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sin embargo, entro bajo protesta para que se abra el debate, para que se diga si sirve o no”.

Por su parte, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo manifestó que la eficacia de la cámara en espacios pequeños es alta, ya que se trata de lugares sin alta concentración de personas, lo que garantiza que se eliminen bacterias.

“No hay un estudio que manifieste una eficacia para grandes cantidades de personas, es decir se puso en plazas públicas donde pasaban grandes cantidades, eso a la larga no funciona, pero para ingresar a un recinto cerrado, yo creo que vale la pena y aquí se tomó la decisión y yo en lo personal apoye la decisión, porque considero que todo lo que hagamos para bien y para salvaguardar la integridad personal es bueno, está comprobado que si disminuye la cantidad de gérmenes con los que ingresa uno y que cambia esa situación al ingresar a un recinto cerrado u por eso la apoyamos”, concluyó.