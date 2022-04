Protestas son con afán de intimidar y presionar próximas elecciones: Torres Ajuria

Tras la manifestación de simpatizantes de Morena en contra de los legisladores de Acción Nacional al votar en contra la reforma energética que promovió el Ejecutivo Federal; el diputado del Distrito 08 Herminio Torres Ajuria aseveró que estos “actos de intimidación”, en los que se le calificó como traidor a la patria, están enfocados en disuadir el estudio y análisis de la reforma electoral y de la Guardia Nacional, que presentará el presidente de la república a la cámara de diputados.

“Son presiones que no cambian nada, puesto que la votación ya pasó; es un acto de intimidación de las próximas que vienen, pero no nos van a doblar, el día domingo se juntaron 15, 20 personas que están impulsados por líder de la fórmula perdedora del Distrito, si el Distrito hubiera querido que siguieran las ocurrencias de Palacio Nacional hubieran votado por esa fórmula, la ciudadanía de Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán prefirieron que nosotros pararemos las ocurrencias”, indicó el funcionario.

En cuanto a las razones por las que el bloque conformado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, votó en contra de la reforma, el representante del Distrito 08 puntualizó que esta carecía de sustentabilidad al avocarse a la producción de energía con base al carbón, las hidroeléctricas y a depender de la exportación de gas natural para los procesos.

“Querían impulsar la producción de energía eléctrica con las hidroeléctricas a pesar de la crisis hídrica en el centro y norte del país, sustentar la producción de energía con gas natural que México no tiene, lo tiene que exportar de Texas lo que nos iba a someter a depender de los precios internacionales, además de que se iba a subir la energía a los consumidores, Morena no les dijo eso a la ciudadanía, trataron de engañar con supuestos estudios y foros en los que no se tuvo ninguna participación de ningún experto”, argumentó.

Finalmente el legislador externó que se tiene en puerta la presentación de dos reformas más, de parte del Ejecutivo Federa, de las que dijo de ir en el mismo sentido serán votadas en contra, en tanto se prepara la presentación de una reforma eléctrica por parte del frente Va por México.

“Vienen dos reformas constitucionales que quiere promover el presidente la Electoral y la de la Guardia Nacional, pero si son en el mismo sentido obviamente no se las vamos a pasar (…) la alianza Va por México está analizando una reforma que estará presentando con todos los elementos técnicos, adecuada a México y a nuestro tiempo, porque ahorita no estamos para echar andar plantas de carbón”, afirmó.

De la reforma eléctrica

Luego de una sesión que se prolongó durante más de 13 horas , el bloque conformado por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo logró reunir 275 votos con lo cual se quedaron a 57 votos de obtener la mayoría calificada y poder avanzar en la reforma constitucional. El bloque opositor con formado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano logró 223 sufragios con lo que se detuvo la iniciativa presidencial.