Protestan periodistas de Guanajuato por asesinatos de compañeros

León, Gto.- Ante el reclamo urgente de más de 228 periodistas de Guanajuato y otras entidades para que se haga justicia por dos compañeros del gremio asesinados durante las últimas semanas, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se comprometió a llevar a cabo las peticiones realizadas como la justicia por los homicidios y analizar las condiciones laborales de las y los reporteros.

La carta también está firmada por asociaciones defensoras de derechos humanos y representes de colectivos. De a Sofía Negrete, periodista que dio lectura a la primera carta, las firmas fueron de manera voluntaria por cada persona.

Ante ello, el mandatario estatal dijo que espera que en las próximas horas se pueda realizar la detención del asesinado el reportero y empresario de San Luis de la Paz, Ernesto Méndez, quien fue asesinado el lunes pasado junto con otras tres personas por un grupo armado cuando se encontraba en su establecimiento.

"Espero que ya en las próximas horas podamos tener la detención de los presuntos responsables y llevarlos ante la justicia, no descartamos la participación de más personas (...) Las líneas de investigación siguen abiertas, no se ha obviado ninguna de las que mencioné al principio y he estado en contante comunicación tanto con el fiscal del estado como con el subsecretario federal Ricardo Mejía" dijo.

La carta también va dirigida a Luis Gerardo Sánchez Sánchez, presidente municipal de San Luis de la Paz y Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado por parte del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.

"Los periodistas y comunicadores manifestamos nuestra indignación por un nuvo crimen violento que cobró la vida de uno de los miembros de este gremio. Ello nos convoca al llamado absoluto a la seguridad y justicia que tienen por derecho los ciudadanos de San Luis de la Paz y el resto de los 45 municipio".

Ernesto Méndez era periodista con 15 años de trayectoria -en los cuales colaboró en el periódico Correo y el portal Zona Franca, padre de tres hijos y director del medio "Tu Voz".

Los periodistas argumentaron que este hecho, se suma al reciente crimen del que también fue victima el excompañero en retiro Enrique Sosa Martinez el pasado 19 de julio en la ciudad de León, "que todavía permanece impune y sin detenciones oficiales, a pesar de la diversidad de pruebas y testimonios que se han hecho del dominio público", se cita en el documento.

"Como gremio encargado de desempeñar con responsabilidad la labor de informar a través del derecho a la libertad de expresión, exigimos justicia y reparación para nuestros compañeros, independientemente del móvil de sus respectivos casos, evitando en todo momento la criminalización y revictimización".

En el caso de Ernesto, se firmó, es menester esclarecer si el crimen que le quitó la vida se debió a su ejercicio periodístico, o bien, a otra de sus facetas como empresario.

"Acorde a la responsabilidad de sus encargos públicos, les hacemos un atento llamado a ejercer el estado de derecho en pro de todos y cada uno de los ciudadanos de este estado de Guanajuato, además de brindar protección a las familias de nuestros compañeros mediante los mecanismos oficiales.

El gobernador de Guanajuato dijo que se sigue trabajando en cuatro líneas de investigación, la primera es por su ejercicio periodístico, además por su faceta como empresario, o bien por colaborar dentro de la feria de dicho municipio ya que "se mueven muchos intereses".

Sin embargo enfatizó en que la principal es por el lugar el donde trabaja dentro de su establecimiento, pero no brindó más detalles ya que no quiso entorpecer las averiguaciones, pues aseguró que ya tenían identificados a los presuntos responsables.

Por su parte, la periodista Vania Jaramillo leyó una segunda carta donde solicitó condiciones laborales para los reporteros, principalmente para los que trabajan en portales sin prestaciones de ley. Y argumentó que en el caso de Enrique Sosa recibía una pensión que no le alcanzaba para mantener a su familia y trabajaba como cuidador del estacionamiento del restaurante donde fue asesinado para completar sus gastos y ahí mismo vivía dentro de un cuarto.

"Su tráfico crimen no sólo debe castigarse de forma expedita, pues también exhibe carencias y vulnerabilidades (...) Enrique laboraba como cuidador para poder completar sus ingresos de jubilación (dónde trabajó por más de 20 años en la televisora oficial de Guanajuato) y esa condiciones son las que antecedieron a la muerte de nuestro compañero" dijo.

Le pidieron que se realice una revisión a la pensión que ahora paso a manos de la viuda del ex camarógrafo además de darle más facilidades para que pueda obtener una vivienda digna.

También le mostraron su preocupación por "las condiciones de precariedad laboral que está ligada la actividad del periodismo" y le hicieron además un llamado a los empresarios de medios privados de comunicación para que trabajen en la misma línea.