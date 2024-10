Presenta Aldana Prieto propuestas clave para el Sindicato Petrolero en Salamanca

Modificar el estatuto para establecer una revocación de mandato, crear un seguro de desempleo, así como de gastos funerarios fueron algunas de las propuestas que el candidato de la planilla Verde, Luis Ricardo Aldana Prieto presentó a los trabajadores de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), durante su visita en Salamanca, donde además de estar presentes los asociados de la Refinería de Salamanca, estuvo presente personal de la Sección 15 el Sector Bajío de la Subgerencia de Transportación por Ductos.

Durante su presentación, Aldana Prieto presentó su nuevo modelo de operación de la oficina del secretario general con cuatro líneas de acción las cuales comprenden:

Agenda Laboral: Contempla la visita periódica a las secciones sindicales para conocer personalmente los problemas laborales de cada centro de trabajo.

Transparencia: Rendición de cuentas y transparencia conforme a los estatutos y la Ley Federal del Trabajo, para eliminar cualquier práctica que afecte los derechos estatutarios y contractuales de las y los trabajadores petroleros.

Inclusión: Eliminar todo tipo de violencia y discriminación en áreas de trabajo, fomentar la equidad e igualdad de oportunidades, así como el respeto a la mujer como parte fundamental del proyecto.

Oficina Virtual: A través de un sindicato digital, que facilite el acceso a los servicios y la gestoría de trámites.

En su mensaje dijo que la fuerza y la decisión, de quién los va a representar solamente la tienen las mujeres y los hombres pertenecientes al Sindicato Petrolero, "a través de muchos años ustedes no habían tenido la oportunidad de escoger a un secretario general y a un Comité Ejecutivo General completo en la historia del sindicato, jamás un secretario general fue electo por voto libre, secreto y directo, ni un Comité Ejecutivo Local, por eso la decisión es de ustedes, su aprobación a conseguir que crean nuevamente en su organización sindical, que se pongan la camiseta, que crean que los únicos que pueden mejorar son ustedes junto con nosotros".

Además dijo que seguirán las gestiones ante la nueva administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), para hacer respetar su Contrato Colectivo de Trabajo, para lo cual dijo ya se han entablado pláticas con un director general y una directora de administración sensibles a los temas y necesidades de los trabajadores petroleros.

"Vamos a proponer en la misma convención para que luego en asambleas, con más del 70% ustedes decidan si o no, vamos a proponer la ayuda por defunción (...) y si no les cumplo me quitan, por eso la modificación al estatuto, que haya revocación de.mandato a los tres años el que no sirva se va (...) vamos a ser el primer sindicato estoy seguro que logremos un seguro de desempleo que no tiene ni el Gobierno Federal pero entre todos lo vamos a lograr", destacó.

Finalmente comunicó que a lo largo de dos años y ocho meses de su gestión, se han tenido logros significativos, sin embargo, reconoció falta mucho por hacer, para lograr el abasto de medicamentos en todas las unidades de medicina familiar clínicas y hospitales, así como contar con el personal médico para la atención a los derechohabientes, así como demandar el abasto de equipos de de seguridad, herramientas y mantenimiento en las diferentes áreas de los centros de trabajo de las 36 Secciones que comprende el STPRM dentro del Sistema Nacional de Refinación.

Por eso vengo a darles la cara y por eso vengo a verlos de frente, yo no me puedo avergonzar de nada, lo que he hecho es en beneficio de cada uno y cada una de ustedes, pero aún falta mucho por eso vengo a pedir que ratifiquen su confianza en un servidor", concluyó.