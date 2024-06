Proponen Reforma Integral a la Ley de Periodistas

Guanajauto, Gto. En la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, los diputados se reunión con periodistas del estado de Guanajuato y defensores de los derechos humanos y resaltó la propuesta, por parte del gremio, de hacer una reforma integral a la Ley de Periodistas.

Esto debido a que actualmente hay tres iniciativas en análisis de la comisión y, a decir de los periodistas, se requieren de varios cambios a la normativa pues su contenido es insuficiente para garantizar la libertad en el ejercicio de informar a la población.

Entre las solicitudes que resaltaron está la de mejorar las condiciones laborales y los mecanismos de protección de quienes ejercen la función periodística.

En su intervención Verónica Espinoza, integrante del Colectivo por la Libertad de Expresión, dijo que las tres iniciativas que hay sobre el tema quedan cortas en cuanto a sus alcances, por lo que insistió en que se necesita una reforma integral.

“Ir al fondo de las iniciativas y decir que me parece que se quedan muy cortas las tres iniciativas, que no van al fondo, que no representan y ni presentan una reforma integral a la ley de protección, que solamente plantean la inclusión de las personas buscadoras, que es lo que las une”.

Reiteró que incluir a las personas buscadoras en materia de derechos humanos es acertado, sin embargo, sobre la protección de periodistas no se está atendiendo el tema.

Por su parte la periodista Yajaira Gasca coincidió con su compañera y resaltó que también se deben definir mecanismos de protección para quienes integran el consejo estatal de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

“Algunos de los integrantes del colectivo coincidimos en que debe realizar una revisión integral de la Ley, porque escuchamos a los compañeros que hay inquietudes que no se recogen en estas iniciativas”.

En su oportunidad, Catalina Reyes Colin, periodista, se pronunció porque sea obligación de los consejeros periodistas informar al gremio el orden del día de los Consejos; que en el nombramiento de los consejeros se incluya que deberán contar con firmas de reporteros de diversos municipios, entre otras.

La diputada Dessire Ángel Rocha agradeció la introspectiva que generaron y expresaron de lo que viven y enfrentan día con día. Comentó que se va a tener que analizar toda la información que presentaron, quejas e incertidumbres; y que se tiene que salvaguardar su seguridad.

Por su parte, el congresista José Alfonso Borja Pimentel manifestó que estos ejercicios deben de ser más recurrentes, ya que dentro de los retos del Congreso están el generar más participación ciudadana. Reconoció el profesionalismo de los presentes y subrayó que desde cualquier trinchera hay mucho que hacer.

Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal secundó el agradecimiento a la participación de los presentes y las observaciones críticas a las propuestas legales. Refirió que lo que seguía era enriquecer las tres propuestas en comento, pero que también se podía plantear una revisión más profunda.