Proponen modificaciones en Licencias de Alcoholes

GUANAJUATO, Gto. – De las 27 mil licencias de alcoholes que existen en la entidad, el 80 por ciento de estas deben ser renovadas, sin embargo, a inicios del año aún faltaban 4 mil por completar dicho proceso, de acuerdo a datos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG).

Por lo anterior, el diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios para agrupar los requisitos para obtener licencias o permisos de venta de alcohol.

El legislador acusó que el rezago era principalmente debido a trámites burocráticos, y mencionó que al sector de la venta de bebidas alcohólicas en la entidad nunca ha recibido el valor que merece, a pesar de que su aportación a la economía es importante.

Millán Soberanes indicó que quien cuenta con una licencia de venta de alcohol también son empresarios, sin embargo, no son catalogados como tal, ejemplificó que durante la pandemia de COVID19 si tu empresa o establecimiento se dedicaba a la venta de alcohol no podías ser parte de los créditos de Fondos Guanajuato.

El legislador se refirió al pago que el solicitante debe hacer para que el SATEG ordene y practique la verificación “este cobro tributario es a todas luces recaudatorio y no tiene razón de existir, ya que con anterioridad no se cobraba y no tendría por qué ahora ser una carga económica para los solicitantes”.

Remarcó que existían varios artículos que era importante y necesario corregir, con la finalidad de otorgar mayor certeza en los trámites a los solicitantes, entendiendo que la finalidad de las leyes debe ser siempre el beneficio de la sociedad y no del gobierno en turno.

Finalmente comentó que los requisitos deben estar en el mismo artículo y se tenía que eliminar el cobro señalado por la verificación del lugar.