Propone Arredondo Hernández recuperar al Tomasa Esteves

Actualmente, el mercado más grande del municipio resguarda a cientos de comerciantes para recibir a diario a miles de compradores. Sin embargo, las calles alrededor del Tomasa Esteves se han sido invadidas, banquetas, cruces peatonales, espacios de estacionamiento y accesos, por igual.

Limpieza y liberación completa para la central de abasto fundada en la década de 1970.

Más allá de una nueva edificación, el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón X Guanajuato”, Gerardo Arredondo Hernández, ha propuesto un reordenamiento, una limpieza y liberación completa de la central de abasto fundada en la década de 1970.

En este sentido, Gerardo Arredondo Hernández reconoció que el panorama comercial de Salamanca es complejo, debido a que existen más de cinco mil cortinas cerradas a consecuencia de la inseguridad, la falta de ordenamiento y respaldo de las autoridades, que en esta administración reconocieron actos de corrupción en la Dirección de Fiscalización y Control, por lo cual se realizó la separación del cargo de siete inspectores por acoso y cobros indebidos al comercio establecido.

“Hubo una noticia en donde se reconoció que hubo servidores públicos que se echaron a la hamaca, y hablan de Fiscalización, yo no sé porque no lo cambiaron desde hace tiempo, Fiscalización es el gran culpable de que nuestras calles estén así, y todos sabemos porque, estamos invadidos, estar cobrando en la vía pública ni siquiera es legal, y nos van a dejar un paquetote, pero yo creo que el comercio salmantino depende de que limpiemos nuestras calles, el comercio de Salamanca es para los salmantinos (…) hay cinco mil cortinas cerradas, hay que meternos a trabajar en orden, yo hablo de orden y cuándo hablo de mano dura es para la autoridad, porque les están pidiendo dinero y eso no lo digo, lo dice todo el comercio”, asentó.

Por más de 50 años el Tomasa Esteves ha sido la central de abasto más importante en Salamanca.

La historia del mercado municipal más visitado y grande de Salamanca inició básicamente desde los primeros pobladores del lugar de tepetate o Xidoo en Otomí; durante años la central de abasto que hoy en día todos conocen no se ubicó entre la Avenida del Trabajo y Abasolo, por décadas el comercio se instaló frente a San Agustín, por ello, la plaza cívica heredó su nombre Miguel Hidalgo, para luego un 15 de noviembre de 1972 ser inaugurado como Tomasa Esteves.

Sin embargo, después de más de cinco décadas, la falta de supervisión e inversión rebasó la capacidad del inmueble, cuya periferia se encuentra invadida por el comercio semifijo foráneo, que ha invadido sus calles y banquetas, por lo que la propuesta del candidato se basa principalmente en el ordenamiento y la limpieza de las vialidades en este sentido.

“Salamanca se tiene que limpiar, nuestras vialidades son vialidades, no son locales comerciales, hay que buscar áreas dignas donde la gente y los comerciantes tengan cómo vender y después de que esté limpio arreglar el mercado, hablan de tumbar el mercado y no, yo tengo que escuchar a la gente del mercado, no voy a tumbarles un mercado que tiene cuatro generaciones, vamos arreglarlo, a ponerlo digno, funcional, a eso es a lo que yo le tiro a arreglar las cosas, pero sobre todo a limpiar la ciudad”, asumió.