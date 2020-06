Prohíben nadar en cuerpos de agua

Las autoridades municipales han advertido sobre la prohibición de nadar los cuerpos de agua como ríos y presas ya que las corrientes o la hierba pueden provocar accidente e incluso la muerte por ahogamiento por inmersión.





Las fuertes corrientes en la profundidad en los cuerpos de agua pueden provocar que aunque una persona sepa nadar se ahogue

El director de Protección Civil, Enrique Candelario Cu Gutiérrez, manifestó que el restringir a la ciudadanía el que se introduzcan en los cuerpos de agua y caminar a la orilla de los ríos es por la seguridad de las personas.

“La gente a veces quiere acostumbrarse a utilizar el río o los canales, pero hay señalamientos de la prohibición de no nadar por el riesgo. No sabemos de la parte de abajo como esta y aun que las personas sepan nadar muchas veces no es recomendable que se metan”, dijo Cú Gutiérrez.

Además, indicó que para realizar un reporte sobre gente que esté nadando en los cuerpos de agua se puede llamar a la central de emergencias el 911.