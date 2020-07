Prohíben acceso a las áreas naturales

El gobierno municipal dio a conocer que debido a las visitas que realizan las personas a la zona norte del municipio se realizarán filtros en los accesos a las presas de San José de Mendoza, El Huaricho y a la zona de El Estanco para inhibir las visitas y prevenir contagios de coronavirus.

Esto luego de que pobladores y miembros de la Asociación Civil Cuenca Alta del Río Temascatío, señalaron el turismo descontrolado que arriba a la zona pues en los últimos fines de semana se registró la llegada de más de tres mil paseantes, provocando problemas en la zona como bloqueo de caminos, basura, ingesta de alcohol y hasta ingreso de armas, aunado a la pandemia por coronavirus.

Enrique Candelario Cú Gutiérrez, director de Protección Civil, explicó que se atraviesa por un "semáforo rojo y no estamos en la libertad de hacer ese tipo de reuniones. La gente debe estar consciente de que no estamos en esa situación de reunirnos aún; no sabemos en qué momento las personas puedan tener la enfermedad, estemos en contacto y el virus se propague".

Además reiteró a la ciudadanía la prohibición de nadar en las presas y en el río Temascatío. “Hay letreros y advertencias que lo señalan, ya que debajo puede existir maleza donde las personas se atoran y corren el riesgo de ahogarse aunque sepan nadar", señaló.

En conjunto con los delegados se tratará de persuadir a las personas para que no permanezcan en estos sitios. Para cualquier información o denuncia, pueden marcar al 911 o al teléfono de Protección Civil que es el 4646471157.