Productores guanajuatenses envían su ganado a otros estados para alimentarlos a menor costo

Los altos costos de granos para alimentación de ganado de engorda han provocado que productores de Guanajuato opten por llevar los hatos a la de Querétaro, Sonora y Sinaloa para que ahí sean alimentados debidamente y abaratar costos que les permitan responder a la demanda de carne los consumidores informó José Rodolfo Montemayor Lara, presidente de la Unión Ganadera Regional Guanajuatense (UGRGG).

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAYR) en esta entidad los inventarios pecuarios en 2020 fueron de 22 millones 816 mil 266 de ave para carne y huevo; 962 mil 7 de bovino para carne y leche; una población de 442 mil 116 caprinos; 317 mil 986 ovinos y 1 millón 65 mil 923 porcinos.

El sector pecuario de Guanajuato, parte fundamental del desarrollo económico, pues tiene un valor de producción de más de 27 mil millones de pesos.

Montemayor Lara dijo que los productores deben tomar estas medidas porque no cuentan con el alimento suficiente, y en esos lugares hay más producción de grano para la engorda.

“El estado no tiene la capacidad para producir tal cantidad de forrajes, por lo cual el ganado tiene que irse a zonas donde se puedan disminuir los costos, normalmente se van a donde hay mucha producción de maíz que es en la región Ezequiel Montes”, explicó.

En la mayor parte del estado en especial en el norte donde hay ganado de muy buena calidad conocido como ganado para abasto, “de los 150 a 200 kilos lo sacamos del estado para que los engorden fuera de este”.

A través de la Secretaría se informó que Guanajuato ocupa el quinto lugar en volumen de producción y valor de producción nacional, con un volumen de 1.4 millones de toneladas de productos y subproductos de origen animal. Tiene el segundo lugar en producción y valor de leche de caprino.

Aumentan costos de granos

El presidente de UGRGG, recalcó que en el 2020, el kilo de trigo estaba en $4.80 pesos, el de sorgo en $6.30 pesos y el de maíz en $4.80 pesos, mientras que este año, el kilo de trigo está en $7.30pesos, el de sorgo en $6.80 y el de maíz en $5.30 pesos.

En el estado hay dos uniones que agrupan a las organizaciones ganaderas y productores, una es la Unión Ganadera Regional Guanajuatense (UGRGG) compuesta por 26 organizaciones ganaderas en el estado en las que agrupa 10 mil 80 productores y tiene una movilidad de ganado del 55%, y la otra es la Unión Ganadera Regional de Guanajuato, que mueve el 45% del ganado.

Beneficios del apoyo

Dijo que se requiere continuar con el apoyo por alimento de más de 16 millones de pesos, que el gobierno del estado dio a los productores ganaderos debido a la severa sequía, por lo que hubo una baja producción de forraje y la pandemia.

Con esta ayuda del gobierno estatal se dio alimento a granel y se incluyó al ganado bovino, ovino, caprino y porcino con el objetivo de resolver la situación.

“En 2020 hubo un riesgo de despoblar, es decir, sacrificar todo el ganado que se tenía o la mayor cantidad de ganado, dado a que no había alimento y había poco consumo al estar cerrados los restaurantes, los hoteles, no había una movilidad en el consumo de carne, pero se compensa cuando las familias en vez de acudir a esos lugares prepararon la carne en casa, lo que permitió no bajar el consumo”, explicó.

Finalmente recalcó que este año nuevamente pudieran apoyar a los ganaderos para compensar el alza de los costos de producción.