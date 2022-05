Procesan a padrastro de Juan David y queda en prisión

Miguel N., padrastro de Juan David y quien presuntamente fue asesinado a golpes por éste, fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares y violencia familiar; permanecerá en prisión preventiva durante los cuatro meses que dure la investigación del caso.

Local No aparece cuerpo de Juan David

La audiencia fue programada para la mañana del miércoles; sin embargo la defensa solicitó que ésta fuera reprogramada para reunir más datos de prueba y ésta fue agendada a las 4:00 de la tarde.

Una vez reanudada, se dijo que Miguel N. fue señalado por la progenitora del menor desaparecido por violencia, pues según su versión, fue a causa de estos golpes que presuntamente le arrebató la vida a Juan David, por lo cual ya se está investigado a fondo esta versión.





Permanecerá en prisión preventiva durante los cuatro meses que dure la investigación del caso.





Una vez reanudada la audiencia, la defensa de Miguel N. solicitaba que se tomará en cuenta la primera versión brindada por la progenitora de Juan David, en la cual indicaba que éste escapó por una de las ventanas; querían que la versión que dio la mujer el 17 de mayo, de que el 13 de mayo su pareja se había llevado al niño por la madrugada para presuntamente entregarlo a su padre biológico y que volvió a la casa sin él.

La jueza encargada del caso desestimó esta petición y tras esto fue solicitado un receso más, que terminó a las 7:30 de la noche, en donde fueron reevaluadas las pruebas presentadas y tras esto se tomó la resolución de vinculación a proceso por desaparición cometida por particulares con agravante por tratarse de un menor de edad y violencia familiar.

También fue solicitado un plazo de 4 meses para presentar la investigación complementaria, por lo que la próxima audiencia será llevada a cabo el próximo 26 de septiembre de 2022.









Miguel N. no fue acusado de homicidio doloso, pues hasta que el cuerpo de Juan David no sea encontrado, legalmente no podrá formularse esta acusación.

Cadena de irregularidades

Las versiones presentadas durante la audiencia son diferentes a las que Reyna, la madre de Juan David, dio ante los medios de comunicación antes de desaparecer, en donde dijo que Miguel N. había matado a golpes a su hijo.

Dijo la mujer que Miguel N. presuntamente había incluso sacado el cuerpo en bolsas y luego le había obligado a denunciar que el niño estaba desaparecido, cuando supuestamente ya estaba muerto.









Por ello es que Miguel N. no ha informado en dónde estaría el cuerpo de Juan David, pues él se sostiene en la versión de que el niño escapó.