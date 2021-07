Problema de salud pública violencia contra la mujer

La Unidad Especializada En Violencia de Género registró 100 reportes por violencia contra la mujer del mes de marzo a la fecha, los cuales se presentan con más frecuencia en la zona sur del municipio durante el fin de semana.

De a cuerdo a cifras informadas por el gobierno Municipal, la violencia que se presenta de manera más constante es la física de parte de la pareja contra mujeres de 17 a 26 años, que en su mayoría no tiene profesión y trabaja en empresas de diferentes giros.

Además, también se dio a conocer que existen reportes de agresiones físicas o verbales de hijos contra padres y las cuales al igual que con las mujeres se generan con frecuencia.

Una vez que se presente el hecho, la Unidad Especializada en Violencia de Género analizan el tipo de atención que requieren las personas: se canaliza y traslada a la víctima a la instancia competente, que puede ser Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, DIF municipal, Prevención al delito o Ministerio Público.

Cabe destacar que además de atender los llamados de auxilio, se realizan recorridos contantes en las colonias de mayor incidencia y en caso de presentarse medidas cautelares o de protección a víctimas, se hacen visitas y se lleva la bitácora correspondiente para asegurar su integridad

Por su parte, El Secretariado Ejecutivo de Sistema de Seguridad Nacional, indicó que de enero a mayo del presente año, en Salamanca se reportaron 198 casos por violencia familiar, siendo el mes de Abril el de mayor incidencia con 50 denuncias por este ilícito.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual son considerados un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.

La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o una pareja íntima, como un cónyuge, ex cónyuge, novio o novia, ex novio o ex novia, o alguien con quien se tiene una cita.