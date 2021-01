Priva impunidad ambiental en contaminación de río Lerma

Existe una actuación omisa de las autoridades de los tres niveles de gobierno que genera impunidad ambiental crónica en las descargas de desechos contaminantes al río Lerma. Una alta cantidad de sustancias tóxicas y basura se desechan por las industrias de Querétaro, Irapuato y Celaya, así como los aportes del río Laja a ese afluente.

La ambientalista y presidenta de Humanos por Amor a la Madre Tierra (Huamat), Maura Alicia Vásquez Figueroa, manifestó lo anterior en el contexto del derrame de combustible que se generó en el río Lerma ante una fuga de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Le voy a decir algo que puede parecer muy drástico, pero es la realidad. En este río tan contaminado que tenemos, es más la contaminación, obviamente si estuviera hablando de un río con aguas poco contaminadas, sería un súper desastre por la muerte de las especies animales, también por la afectación a las especies vegetales” , dijo la también animalista.

Resaltó la gravedad de la contaminación de este afluente que desemboca hasta la Laguna de Chapala y en todo su trayecto va diseminando desechos que afectan al medio ambiente, además de que se utiliza el agua para la agricultura o para que abreve el ganado. Es un círculo vicioso.

Parafraseó a un exalcalde, del cual prefirió omitir su nombre quién diría 'qué tanto es tantito'… que era simplemente otra raya al tigre. Claro que sí importa, pero por desgracia un río que se ha incendiado ya hasta cinco veces, (por los derivados petrolíferos en la superficie) lo único que pudiéramos esperar es que se vuelva a incendiar, sería muy grave.

Este tipo de contingencias ambientales, señaló han sido omitidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno. “Ya sabemos no que no pasa nada… yo no sé dónde están las autoridades ambientales. No sé qué haga la PAOT, no sé qué haga Medio Ambiente (Municipal)… aunque la verdad está haciendo cosas buenas en cuestión animalista. En este caso la PAOT no sé qué esté haciendo, lo único que dice es que no es de su competencia. Pero creo que aunque no sea de su competencia, si puede gestionar para que ese tipo de situaciones no suceda…”, dijo.

Finalizó al decir que este río significaba la vida, una parte muy importante. “La gente iba a lavar, iba a pasear, a pescar… era un paseo obligado para las familias. En la época de Semana Santa, la gente iba a comer al río en Viernes Santo… era ya como un paseo tradicional… Ahora sólo queda un charco hediondo y lleno de contaminación.