Primos acuden a vacunarse

Carlos, Luis y Abel son primos y este sábado acudieron a la primera Jornada de vacunación para menores de 15 a 17 años en el municipio motivados por sus papás para ser inmunizados contra el covid-19.





Tenían miedo a vacunarse.





Los jóvenes acudieron al módulo situado en Cancha del Árbol para aplicarse la primera dosis del biológico de Pfizer y se formaron en la fila que se extendía más allá de los puentes gemelos desde las 6:00 de la mañana y llegaron en menos de una hora hasta la puerta del recinto, sin embargo, no pudieron acceder a la vacuna al no contar con los requisitos completos.

“Nosotros llegamos desde las 6 de la mañana a formarnos, pero al llegar a la puerta de la cancha del árbol nos dimos cuenta que no contábamos con la hoja de registro y tuvimos que buscar un internet para imprimirla, afortunadamente nos dijeron las personas de la entrada que ya no sería necesario hacer fila, sino que nos darían entrada directa una vez que presentáramos esta hoja", dijo Luis.

Los jóvenes provenientes de la Colonia Las Fuentes situada en esta ciudad, señalaron que no querían acudir a vacunarse debido a que le tienen miedo a las inyecciones, pero fueron sus padres quienes los convencieron.





Inician esquema de vacunación anticovid-19.





“Yo no me quería vacunar me da miedo la inyección,… cerraré los ojos cuando me toque vacunarme, me da miedo que me inyecten y me pongo muy nervioso, espero no llorar”, exclamó Carlos.

Nerviosos pero con la mejor actitud, regresaron al centro de vacunación antes mencionado para iniciar su esquema y protegerse del covid-19.