Prevenir embarazos en adolescentes, asignatura pendiente: especialista

Guanajuato es uno de los siete estados que durante 2019 concentró más embarazos de adolescentes, con 18 mil 53 casos de los 348 mil 46 que hubo en todo el país.

Así Lo Dijo...

Karla Mendiola Vizzuet, coordinadora de la Red de Psicología Adolescente de Guanajuato, dijo que los embarazos de adolescentes se pensaría que se dan con mayor frecuencia en los municipios del llamado Corredor Industrial, por su densidad poblacional, pero lo cierto es que éstos están dispersos en prácticamente toda la entidad.





Prevenir embarazos en adolescentes, la asignatura pendiente.





“En León, Irapuato, Salamanca y Celaya tenemos más casos porque hay más población, pero es en prácticamente todos los municipios donde se dan los mismos patrones: que los embarazos se dan porque los jóvenes conviven en un entorno hipersexualizado o bien, que hay zonas rurales donde por cuestiones de creencias las obligan a ser madres a temprana edad y son comunidades también de municipios industrializados, entonces no hemos avanzado, es una tarea pendiente todavía evitar los embarazos en adolescentes”, dijo la también integrante de la Red Nacional de Atención y Prevención de Embarazo Temprano.

El Dato...

En Guanajuato, en 2019, se tuvieron más de 18 mil embarazos en adolescentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2019 la entidad con más embarazados en adolescentes fue el Estado de México, con 42 mil 229 casos; le siguió Chiapas, con 26 mil 386; en tercer lugar estuvo Puebla, con 22 mil 677; Jalisco, con 21 mil 336, Veracruz, con 21 mil 287, Guanajuato, con 18 mil 53 y Michoacán, con 16 mil 35 casos.

Según el Consejo Nacional de Población, en 2021 podría haber 21 mil 575 embarazos en adolescentes más si no se fortalecen los métodos anticonceptivos y servicios de consejería en materia de salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, a decir de Karla Mendiola Vizzuet, “no se trata sólo de llenar de condones o de otros métodos anticonceptivos a la sociedad, no se trata de legalizar abortos o penalizarlos, sino todo tiene que venir desde la reconstrucción del tejido social, esos jóvenes están solos, experimentando por sí mismos, pero peligrando también en ello, peligrando a quedar embarazadas las jovencitas, a contraer alguna enfermedad, cuando es menester tener una política de educación sexual nacional bien encaminada, bien aterrizada para que la entiendan los padres, para que puedan educar ellos a sus hijos; de nada sirve abrir tanta información sexual, como la hay ahora, si no hay capacidad de procesamiento de la misma tanto por parte de los padres como de los propios jóvenes; sigue siendo la asignatura pendiente la prevención eficaz de los embarazos no planificados”.





A pesar de que existe mucha información sobre las desventajas de los embarazos no planificados, éstos continúan en aumento.





Para la integrante de la Red Nacional de Atención y Prevención de Embarazo Temprano “ha fallado la forma en hablar de sexualidad; es increíble que en los libros de texto gratuito de 1995 hubiera mejor información que la que ahora hay en el sistema escolar mexicano. Es indispensable que haya campañas lejos del tabú para llegar a los padres de familia. Hoy los jóvenes pueden en un celular educarse, pero también acceder a pornografía o en otro escenario concertar una cita sexual con alguien mayor, ¿a qué costo? Y ahí viene gran parte del problema: se ha soslayado abordar este problema social, porque lo es, es una problemática social, porque se está procreando de forma irresponsable, niños se convierten en padres, en cabezas de hogares disfuncionales y es un patrón que se está repitiendo y que está lacerando al tejido social y es un fenómeno mundial”.

Este 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado.